U2 : Ce jour où Adam Clayton rate un concert en ayant… trop bu !

Le 13 mars, Adam Clayton fête son 66e anniversaire !

Le 13 mars, Adam Clayton fête son 66e anniversaire. Bassiste historique de U2, membre fondateur du groupe aux côtés de Bono, The Edge et Larry Mullen Jr., le musicien irlandais est devenu au fil des décennies l’un des bassistes les plus reconnaissables du rock.

Mais même les légendes ont leurs moments de faiblesse. Et l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de U2 remonte à 1993, lorsqu’Adam Clayton a tout simplement… raté un concert après avoir trop bu.

Une soirée compliquée pendant la Zoo TV Tour

À l’époque, U2 est en pleine Zoo TV Tour, une tournée gigantesque et ultra-technologique destinée à promouvoir l’album Achtung Baby. Le groupe enchaîne les concerts à travers le monde et se produit le 26 novembre 1993 au Sydney Football Stadium en Australie.

Mais quelques heures avant le concert, la situation devient critique : Adam Clayton est incapable de monter sur scène. La raison ? Une consommation excessive d’alcool qui le met complètement hors d’état de jouer.

Pour U2, l’annulation est impensable. Des dizaines de milliers de fans attendent le groupe et le concert doit servir de répétition pour le show filmé le lendemain.

U2 joue… sans son bassiste

Dans l’urgence, le groupe prend une décision exceptionnelle : le concert aura lieu sans Adam Clayton.

Son technicien basse, Stuart Morgan, est alors appelé à la rescousse pour assurer les lignes de basse sur scène. Un moment totalement inédit pour U2, réputé pour être l’un des groupes les plus stables de l’histoire du rock.

Pendant que Bono, The Edge et Larry Mullen Jr. assurent le show, Clayton reste en coulisses.

C’est la seule fois dans l’histoire du groupe qu’un membre manque un concert.

Un moment difficile pour le bassiste

Dans plusieurs interviews, Adam Clayton a reconnu que cet épisode avait été un moment particulièrement humiliant de sa carrière.

Mais il est aussi devenu un véritable déclic. Le bassiste a ensuite travaillé sur sa relation avec l’alcool et s’est progressivement remis sur pied.

Ironie de l’histoire : le lendemain, Clayton était bien présent sur scène pour le concert du 27 novembre 1993, celui qui sera filmé et publié sous le titre Zoo TV: Live from Sydney.

Une légende du rock toujours debout

Plus de quarante ans après la formation de U2, Adam Clayton reste une figure incontournable du rock. Son jeu minimaliste mais redoutablement efficace a façonné des classiques comme With or Without You, New Year’s Day ou encore Beautiful Day.

Et malgré cet épisode mouvementé, le bassiste irlandais a continué à écrire l’histoire de U2, groupe qui demeure l’un des plus influents de la musique contemporaine.

En ce 13 mars, l’occasion est parfaite de lui souhaiter un joyeux anniversaire… et de se souvenir que même les plus grandes légendes du rock peuvent parfois vivre des soirées un peu trop arrosées.