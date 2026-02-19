U2 sort un nouveau projet à la surprise générale !

Découvrez six titres inédits engagés dans "Days of Ash" !

Sans teaser massif ni compte à rebours savamment orchestré, U2 frappe fort avec l’annonce inattendue d’un nouvel EP intitulé Days of Ash. Un projet court mais incandescent, composé de cinq nouvelles chansons et d’un poème, qui s’impose déjà comme l’une des prises de parole les plus frontales du groupe irlandais ces dernières années.

Un EP né dans l’urgence du monde

Avec Days of Ash, U2 livre une réponse artistique immédiate aux bouleversements géopolitiques actuels. Inspiré par « les nombreuses personnes extraordinaires et courageuses qui luttent en première ligne pour la liberté », le disque rassemble :

American Obituary

The Tears Of Things

Song Of The Future

Wildpeace

One Life At A Time

Yours Eternally (en collaboration avec Ed Sheeran et Taras Topolia)

Quatre des cinq morceaux racontent des destins brisés : une mère, un père, une adolescente dont la vie a été brutalement interrompue. Et ce soldat qui préférerait chanter plutôt que combattre, mais qui est prêt à mourir pour la liberté de son pays. Le ton est grave, mais jamais résigné.

Bono : entre défi, désarroi et espoir

Le chanteur Bono décrit un processus créatif intense :

« Ce fut un véritable plaisir pour nous quatre d'être ensemble en studio cette année… Les chansons de Days of Ash sont très différentes, tant au niveau de l'ambiance que des thèmes, de celles qui figureront sur notre album plus tard cette année. Ces titres de l'EP étaient impatients d'être dévoilés au monde. Ce sont des chansons de défi, de désarroi et de lamentation. Des chansons de célébration suivront… car malgré toutes les horreurs que nous voyons se normaliser chaque jour sur nos petits écrans, il n'y a rien de normal dans cette période folle et déroutante, et nous devons résister avant de pouvoir à nouveau avoir foi en l'avenir. Et en les uns en les autres. Si vous avez la capacité d'espérer, vous devez… »

Une phrase empruntée à Lea Ypi, glissée comme un rappel philosophique dans la tempête médiatique. Et Bono d’ajouter, non sans malice : « Un peu d’humour serait également le bienvenu. Merci. »

Un groupe fidèle à son ADN engagé

Le batteur Larry Mullen Jr. assume pleinement la dimension politique du projet :

« Qui a besoin d’écouter notre nouvel album ? Tout dépend de si nous pensons que notre musique mérite d’être entendue. Je pense que ces nouveaux morceaux font partie de nos meilleures compositions… Depuis nos débuts, lorsque nous collaborions avec Amnesty International ou Greenpeace, nous n’avons jamais hésité à prendre position. Cela peut parfois engendrer des problèmes, mais c’est une part essentielle de notre identité et la raison pour laquelle nous existons encore. »

Même enthousiasme du côté du bassiste Adam Clayton :

« Je suis ravi de ces nouvelles chansons, j’ai l’impression qu’elles arrivent à point nommé. »

Quant à The Edge, il résume la philosophie du groupe :

« Nous croyons en un monde où les frontières ne sont pas effacées par la force. Où la culture, la langue et la mémoire ne sont pas réduites au silence par la peur. Où la dignité d'un peuple est inaliénable. Cette conviction n'est pas passagère. Ce n'est pas une mode politique. C'est le fondement sur lequel nous nous tenons. Et nous restons unis. »

Le retour surprise de Propaganda

Comme un clin d’œil aux fans de la première heure, la sortie de Days of Ash s’accompagne du retour de Propaganda, le magazine numérique du groupe, également disponible en tirage limité.

Quarante ans après son premier numéro en février 1986, Propaganda renaît dans l’esprit DIY des fanzines punk qui l’avaient vu naître. Cette nouvelle édition, intitulée « U2 – Days Of Ash : Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here », propose 52 pages de contenus exclusifs :

Interviews d’Ilya Mikhaylus, réalisateur du court-métrage Yours Eternally

Entretien avec le producteur Pyotr Verzilov

Rencontre avec le musicien et soldat Taras Topolia

Paroles des chansons

Notes personnelles des quatre membres

Interview approfondie de Bono

Une flamme qui refuse de s’éteindre

Avec Days of Ash, U2 ne cherche pas à plaire à tout le monde. Le groupe cherche à réagir, à résister, à témoigner. Là où d’autres préfèrent le silence ou la prudence, les Irlandais choisissent le bruit, la poésie et la tension électrique.

Ce nouvel EP ne se contente pas d’être une surprise : il rappelle pourquoi, plus de quarante ans après ses débuts, U2 reste un groupe qui compte. Un groupe qui dérange. Un groupe qui espère.

Et dans une époque saturée d’images et de cynisme, ça n’a rien d’anodin.