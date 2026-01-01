U2 offre une performance acoustique complète de son concert pour célébrer le Woody Guthrie Prize 2025

Le groupe irlandais livre une version intime et entièrement acoustique de ses classiques, capturée lors de la cérémonie hommage à Woody Guthrie.

Le légendaire groupe U2 a partagé officiellement l’intégralité de sa performance acoustique enregistrée lors de la cérémonie du Woody Guthrie Prize 2025. Cet événement prestigieux, dédié à honorer l’héritage du songwriter folk américain Woody Guthrie, avait offert au public une version unique et dépouillée des titres du groupe irlandais, loin des arrangements électriques habituels.

La performance dévoilée comprend plusieurs morceaux emblématiques revisités en mode acoustique, offrant une écoute plus intime et réflexive de leur répertoire. Parmi les titres mis en avant, on retrouve des versions très attendues de "With or Without You" ou encore "One", interprétées avec une sobriété qui met particulièrement en valeur la voix de Bono et la complicité musicale du groupe. Cette publication permet aux fans de redécouvrir des classiques sous un jour nouveau, dans une atmosphère chaleureuse.

Outre la dimension artistique, cette mise en ligne complète s’inscrit dans l’esprit même du Woody Guthrie Prize, un prix décerné à des artistes qui, comme Guthrie, utilisent la musique pour porter des messages sociaux et humains. U2, connu pour son engagement et ses textes souvent porteurs de sens, s’est approprié cette approche en donnant à ses propres chansons une couleur plus organique et introspective, fidèle à l’héritage folk du prix.

La publication de ce concert acoustique vient compléter une année particulièrement active pour U2, qui continue de naviguer entre grandes tournées, projets spéciaux et manifestations culturelles. En rendant accessible cette performance dans son intégralité, le groupe offre à son public une occasion rare de vivre un moment musical plus proche, réfléchi et humain. Cela montre prouve une fois de plus que même des chansons jouées des milliers de fois peuvent se réinventer et toucher différemment lorsqu’elles sont présentées dans un format plus épuré, soulignant la force et la pérennité d’un répertoire qui ne cesse de traverser les générations.