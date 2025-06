U2 : Bono parle de sa relation avec son fils !

Bono est partout en ce moment ! Alors que son film "Bono : Stories Of Surrender" a fait un carton total au Festival de Cannes, le leader de U2 ne cesse de faire parler de lui. En parallèle de cette promotion intense, il a récemment critiqué le gouvernement américain ainsi que Elon Musk, qui n’a pas tardé à lui répondre... en l’insultant ouvertement sur les réseaux sociaux. Une séquence qui n’a pas échappé aux fans, toujours avides de la verve du chanteur irlandais.

Mais en plein tourbillon médiatique, Bono a pris le temps de s’arrêter sur le plateau de l’incontournable Jimmy Kimmel Live!. L’occasion pour lui de parler de son film introspectif, mais aussi de sa relation avec son fils, Elijah Hewson, membre du groupe Inhaler.

Un moment de complicité père-fils touchant, surtout lorsque Bono évoque le dernier album d’Inhaler, "Open Wide" (2025), et une chanson en particulier :

« Sur son dernier album, il y a une chanson qui s’appelle "All I Got Is You". Je lui ai dit : “Elijah, tu sais que U2 a une chanson très connue qui s’appelle "All I Want Is You". N’as-tu pas peur des comparaisons parce que tu es un jeune groupe comme U2 au début et que tu as une tessiture de trois octaves ?” »