U2 : Bono en dit plus sur le nouvel album, "On est sur la fin"

Le dernier album du groupe est sorti en 2017.

S’il y a bien un groupe légendaire dans le rock, c’est U2. Formé dans les années 70, le quatuor irlandais est devenu une référence incontournable grâce à son engagement, son énergie scénique, et sa capacité à se réinventer à travers les décennies. De The Joshua Tree à Achtung Baby, en passant par All That You Can't Leave Behind, Bono et ses compagnons ont marqué plusieurs générations avec des morceaux devenus emblématiques.

Mais voilà bientôt huit ans que les fans attendent un nouvel album. Depuis la sortie de Songs of Experience en 2017, aucun inédit n’a vu le jour. Il s’agit du plus long laps de temps sans sortie depuis les débuts du groupe. Un silence frustrant pour les supporters du groupe, qui commençaient à perdre espoir.

Bonne nouvelle pourtant : Bono a récemment redonné espoir à ses fidèles lors de sa venue au Festival de Cannes. Le chanteur y présentait "Stories of Surrender", un film inspiré de ses mémoires, qui a reçu une standing ovation de 7 minutes. Un moment fort qui a été accompagné d’une déclaration pleine de promesses.

En interview, la rockstar s’est confiée sur l’avenir du groupe et sur un prochain album :

"La nostalgie ne doit pas être tolérée trop longtemps, mais il faut parfois affronter le passé pour atteindre l'avenir et le présent. Revenir au présent est notre désir. Revenir à l'instant présent. Et ça me fait penser au futur. On a dû traverser des épreuves, et on est à la fin."

Des mots lourds de sens qui laissent entendre que le travail touche à sa fin. Un retour en force semble donc imminent pour le groupe mythique, prêt à reprendre sa place dans l’instant présent, là où il a toujours su briller.