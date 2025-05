U2 : les 5 dates clés d’un groupe qui a changé le rock

Retour sur 5 moments charnières qui ont forgé leur mythe.

Bono souffle ses 65 bougies ce 10 mai 2025. L’occasion de braquer les projecteurs sur U2, machine de guerre irlandaise qui a traversé les décennies sans jamais baisser le volume. Guitares célestes, messages engagés, shows démesurés : U2, c’est bien plus qu’un groupe, c’est une légende vivante. Retour sur 5 moments charnières qui ont forgé leur mythe.

1976 – Le coup de foudre dans une cuisine de Dublin

Tout commence avec une petite annonce griffonnée par Larry Mullen Jr. dans un lycée de Dublin. Répétitions dans la cuisine familiale, noms foireux (Feedback, The Hype), et puis l’étincelle : Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry deviennent U2. Pas encore les sauveurs du rock, mais déjà un truc qui claque.

1983 – "Sunday Bloody Sunday" : la rage en étendard

Troisième album, War, et un cri dans le chaos : "Sunday Bloody Sunday". Batterie martiale, guitares tranchantes, et Bono qui hurle sa colère face aux bains de sang en Irlande du Nord. Le clip à Red Rocks, sous une pluie battante, les propulse dans une autre dimension.

1987 – The Joshua Tree : la claque planétaire

Avec The Joshua Tree, U2 explose les compteurs. L’Amérique tombe à genoux devant "With or Without You", "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For". L’album sent la poussière des déserts californiens et la rage des laissés-pour-compte. Grammy Awards, tournée monumentale : U2 devient énorme. Trop peut-être ?

1991 – Achtung Baby : la mue électro-charnelle

Berlin. Mur tombé, tension dans l’air, inspiration brute. U2 taille dans le vif avec Achtung Baby. Exit les guitares de stade, bonjour les nappes sombres et les beats mutants. "One" devient une prière universelle. Le groupe se réinvente à coups de disto, de sons crades et de paradoxes. Un virage risqué, et un chef-d’œuvre.

2005 – Rock and Roll Hall of Fame : immortels de leur vivant

Même les institutions finissent par s’incliner. En 2005, U2 entre au Rock and Roll Hall of Fame. Un passage de flambeau célébré par Springsteen himself. 30 ans de carrière, zéro compromission. La classe.

Et maintenant ?

En 2025, Bono a 65 piges, mais la voix est toujours là, les lunettes aussi, et les causes ne manquent pas. U2 a survécu au punk, à la pop, à l’électro, à YouTube. Le monde change, mais la rage élégante de U2, elle, reste intacte.