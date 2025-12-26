U2 : Selon The Edge, The Clash était le meilleur groupe du monde !

Le guitariste ajoute : « Ils ont été l'étincelle qui nous a poussés à écrire nos plus grands hymnes. »

En 2003, The Edge prononça le discours d'intronisation des Clash au Rock and Roll Hall of Fame. Ce fut l'hommage ultime de U2 au son, à l'esthétique et aux thèmes sociaux qui ont façonné leur carrière, et il offrit à ce groupe de jeunes Dublinois des années 1970 une voie à suivre dans leur quête pour changer le monde par la musique.

Les années post-punk furent une période d'intense effervescence artistique qui posa les fondements du rock des décennies suivantes. Les leçons de groupes comme les Ramones, les Sex Pistols et les Clash continuent de résonner à travers des chansons essentielles et directes, imprégnées de l'énergie de jeunes en quête de leur place dans le monde, jouant chaque note comme si leur vie en dépendait, et porteuses d'un message clair : l'attitude prime sur la technique.

Selon The Edge, les Clash étaient les meilleurs : « Avec les Rolling Stones, ils sont et restent le plus grand groupe de rock de tous les temps », a-t-il déclaré lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. « S'ils étaient apparus dix ans plus tôt, je pense qu'ils auraient eu une sérieuse concurrence de la part des Beatles, des Kinks et des Rolling Stones eux-mêmes. »

Le guitariste de U2 se souvient de la première fois qu'il les a vus en concert : « Ils semblaient possédés ; c'était la performance la plus intense que nous ayons jamais vue. Ce concert a été une révélation pour tout le monde : la révolution était arrivée. »

Subvertissant les canons du rock qui évoquaient généralement l'amour, la solitude et les problèmes personnels, Joe Strummer utilisa sa guitare pour créer, avec Mick Jones, des chansons de révolte abordant la politique, le monde et ses injustices. Pour The Edge, ce fut l'étincelle qui inspira U2 à composer des hymnes universels comme « Sunday Bloody Sunday » et les convainquit de poursuivre leur mission : changer le monde grâce au rock 'n' roll.

Au début des années 1980, alors que U2 construisait sa carrière avec des albums tels que « Boy » et « October », ancrés dans l'histoire irlandaise récente mais dotés d'une vision et d'un son internationaux, The Clash se sépara au sommet de sa gloire. « S'ils avaient continué quelques années de plus, ils auraient peut-être réussi à résoudre leurs conflits internes. Nous aurions peut-être sorti plus d'albums et fait plus de tournées, mais ça n'aurait pas été The Clash. »