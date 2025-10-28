U2 : On a enfin des (bonnes) nouvelles de Larry Mullen JR.

Et il est de retour en studio !

Après une longue période de silence, les fans de U2 peuvent enfin souffler : Larry Mullen Jr. va mieux. Le légendaire batteur du groupe irlandais, opéré du cou en 2023, avait été contraint de mettre sa carrière sur pause pour permettre une convalescence complète. Une absence lourde de sens pour le groupe, dont la rythmique repose depuis toujours sur le jeu précis et énergique du musicien.

La semaine dernière, Bono a donné des nouvelles rassurantes lors de la cérémonie de remise du prix Woody Guthrie 2025, à Tulsa, où il était présent aux côtés de The Edge. Le chanteur a confié :

« Le groupe est en pleine forme et Larry joue du mieux qu’il peut. Son jeu de batterie est tout simplement incroyable. »

Des mots qui résonnent comme une promesse : celle d’un retour en force du batteur, bien décidé à retrouver sa place derrière les fûts.

Au cours de l’année écoulée, Larry Mullen Jr. n’est pas resté inactif. Il a travaillé en studio avec U2 sur de nouveaux morceaux, certaines sessions étant coordonnées par Brian Eno, fidèle collaborateur du groupe depuis les années 80. Et en mai dernier, il a même créé la surprise en rejoignant Bono, The Edge et Adam Clayton lors des Ivor Novello Awards à Londres, marquant ainsi sa première apparition publique avec le groupe depuis plus de cinq ans.

Dans une interview accordée à la BBC, Larry s’est montré ému et sincère sur cette période difficile :

« Être loin du groupe à cause de ma blessure a été difficile. Je suis donc ravi de retrouver un environnement créatif, même si je ne suis pas à 100 % et que j’ai encore quelques problèmes. C’est tout simplement incroyable. Quand j’étais loin du groupe, ça me manquait, mais je ne réalisais pas à quel point ça me manquait. »

Entre rééducation, sessions de studio et retrouvailles émouvantes, Larry Mullen Jr. semble bien décidé à tourner la page de sa convalescence. Et avec un nouvel élan créatif en préparation, U2 pourrait bien être à l’aube d’un nouvel âge d’or.