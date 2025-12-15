Rob Reiner, réalisateur de "This Is Spinal Tap", et sa femme retrouvés morts à leur domicile en Californie

Le réalisateur Rob Reiner, figure majeure du cinéma américain, et son épouse Michele Singer Reiner ont été retrouvés morts dans leur résidence de Brentwood (Los Angeles). Les autorités enquêtent sur un possible homicide.

L’iconique réalisateur Rob Reiner, 78 ans, et sa femme Michele Singer Reiner, 68 ans, ont été découverts décédés dimanche après-midi dans leur domicile de Brentwood, un quartier huppé de Los Angeles. Les premiers rapports indiquent que les deux corps présentaient des blessures compatibles avec des coups de couteau, et les autorités de la police de Los Angeles (LAPD) ont ouvert une enquête pour homicide.

Reiner s’est imposé comme un artiste polyvalent à Hollywood : d’abord acteur célèbre dans la sitcom "All in the Family", il a ensuite signé des films devenus cultes tels que "When Harry Met Sally…", "Stand By Me" ou encore "The Princess Bride". Mais c’est surtout avec "This Is Spinal Tap" (1984) que Rob Reiner a laissé une empreinte indélébile dans la culture rock. Faux documentaire visionnaire, le film détourne avec un humour ravageur les excès, l’ego et les absurdités du monde du hard rock et du heavy metal. En incarnant le réalisateur fictif Marty DiBergi, Reiner signe une satire si juste qu’elle sera longtemps prise au sérieux par certains spectateurs. De la scène de Stonehenge trop petite à l’ampli qui "va jusqu’à 11", le film a façonné un vocabulaire devenu culte et influencé des générations de musiciens.

Des groupes comme Metallica, Dream Theater ou Foo Fighters ont souvent cité "Spinal Tap" comme une référence incontournable, preuve que cette parodie est devenue, paradoxalement, l’un des films les plus authentiques jamais réalisés sur le rock. Son travail a profondément marqué la comédie et le cinéma populaire américain, alliant humour, cœur et critique sociale.

Le couple, marié depuis 1989 après s’être rencontré sur un tournage, avait trois enfants et menait une vie discrète hors des projecteurs. Rien n’indique pour l’instant un motif clair ou l’identification officielle d’un suspect, mais la division des homicides de la LAPD dirige l’enquête, tandis que la famille a demandé de la confidentialité en ces moments tragiques. La nouvelle a rapidement suscité une vague de réactions à Hollywood et au-delà, plusieurs personnalités rendant hommage à l’œuvre et à l’impact de Reiner sur la culture cinématographique. Au moment où l’industrie pleure une voix créative majeure, les détails de cette affaire continuent d’émerger au fur et à mesure que l’enquête progresse.