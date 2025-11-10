Foo Fighters débarque à Paris Défense Arena pour une date exceptionnelle !

Rendez-vous le 19 juin 2026 !

Les Foo Fighters feront escale en France le 19 juin 2026 pour un concert unique à Paris La Défense Arena, et l’annonce tombe au moment parfait pour les fans. Le groupe, qui vient tout juste d’agiter la scène rock avec la sortie d’un nouveau single à la rentrée et une tournée des stades annoncée en Amérique du Nord, s’apprête désormais à faire rugir la plus grande salle d’Europe.

Emmenés par un Dave Grohl hyperactif,qui a récemment rendu un bel hommage à Korn et à son leader Jonathan Davis, les Foo Fighters arriveront en France au complet. On retrouvera Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, accompagnés du tout nouveau batteur du groupe, Josh Freese, que les fans français auront l’occasion de découvrir sur scène pour la toute première fois.

La soirée sera ouverte par deux formations explosives : les Irlandais d’Inhaler et les Japonaises déjantées d’Otoboke Beaver, parfaits pour faire monter la pression avant l’arrivée du mastodonte américain.

La prévente est fixée au jeudi 13 novembre à 10h, et elle s’annonce aussi rapide que les solos de Grohl. Autrement dit : préparez vos alarmes, vos comptes Ticketmaster et vos nerfs.

Entre actualité bouillante, renouveau scénique et énergie brute, le passage des Foo Fighters à Paris La Défense Arena promet d’être l’un des rendez-vous rock majeurs de 2026.