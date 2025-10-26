Les Foo Fighters sont de retour avec un nouveau single et une tournée des stades !

Découvrez le morceau "Asking For A Friend"

Les Foo Fighters sont enfin de retour. Après plusieurs jours de teasing et de mystérieux indices diffusés sur le web, le groupe mené par Dave Grohl vient de dévoiler son tout nouveau single intitulé « Asking For A Friend ».

Dans un communiqué, Dave Grohl a expliqué la genèse de ce morceau chargé d’émotion :

« "Asking For A Friend" est une chanson dédiée à ceux qui ont attendu patiemment dans le froid, s’accrochant à l’espoir et à la foi pour voir poindre l’horizon. À la recherche d’une "preuve", ils s’accrochent à un souhait jusqu’à ce que le soleil brille à nouveau. Voilà l’une des nombreuses chansons à venir… »

Une déclaration qui laisse entendre que le groupe prépare un nouvel album, ou du moins une série de nouveaux titres à venir dans les prochains mois.

Mais ce n’est pas tout ! En parallèle de cette sortie, les Foo Fighters ont également annoncé une tournée des stades à travers l’Amérique du Nord, accompagnés par les légendaires Queens Of The Stone Age. Une affiche explosive qui promet des soirées rock d’anthologie.

Voici les dates officielles de la tournée :

4 août — Toronto (ON) — Stade Rogers

6 août — Détroit (MI) — Ford Field

8 août — Chicago (IL) — Soldier Field

10 août — Cleveland (OH) — Huntington Bank Field

13 août — Philadelphie (PA) — Lincoln Financial Field

15 août — Nashville (TN) — Stade Nissan

17 août — Washington (DC) — Nationals Park

12 septembre — Fargo (ND) — Fargodome

15 septembre — Regina (SK) — Stade Mosaic au Taylor Field

17 septembre — Edmonton (AB) — Stade du Commonwealth

20 septembre — Vancouver (BC) — BC Place

26 septembre — Las Vegas (NV) — Stade Allegiant

Entre un retour musical poignant et une tournée XXL aux côtés d’un autre monstre du rock, les Foo Fighters confirment qu’ils sont bel et bien prêts à reprendre le trône du rock moderne.