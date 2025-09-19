Foo Fighters : Pour présenter le nouveau batteur, le groupe poste une vidéo... en IA

Le groupe mise toujours sur l'absurde et ça marche !

Dave Grohl et toute sa bande n’auront décidément jamais fini de nous surprendre. Après la séparation récente avec leur batteur Josh Freese, les Foo Fighters poursuivent leur route avec un coup de communication dont eux seuls ont le secret. Actuellement de retour en studio pour travailler sur un possible nouvel album, le groupe californien a profité d’un concert pour dévoiler l’arrivée de son nouveau batteur : Ilan Rubin. Mais comme rien n’a été annoncé de manière officielle, les rockeurs ont choisi une présentation pour le moins insolite : une vidéo générée par l’intelligence artificielle.

Dans cette séquence publiée en ligne, un frontman virtuel prend la parole et déclare : « Je suis heureux d’annoncer que les Foo Fighters sont de retour pour vous offrir ce côté 100% authentique du rock. » L’ironie est assumée, puisque la plateforme YouTube a aussitôt ajouté une clause de non-responsabilité sur le « contenu modifié ou synthétique ». Dans la vidéo, Dave Grohl brandit une setlist manuscrite totalement illisible, remplie de charabia, comme pour accentuer le côté absurde de la scène.

Au-delà du côté humoristique toujours très présent dans leur communication, le groupe en profite pour délivrer un message sur l’utilisation de l’IA et ses limites. Les images montrent les membres des Foo Fighters affublés d’anomalies physiques : doigts supplémentaires, proportions étranges, visages parfois difformes… Une manière de rappeler que l’intelligence artificielle, malgré ses prouesses, reste encore imparfaite lorsqu’il s’agit de reproduire la chaleur et l’authenticité du rock.

Une annonce qui, une fois encore, confirme que les Foo Fighters savent mélanger sérieux et dérision, tout en mettant la musique et la créativité au cœur de leur démarche.