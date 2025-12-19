Le groupe met fin à une série de 20 concerts à travers l'Europe.

La boucle est bouclée pour Radiohead. Après avoir récemment reporté leur concert à Copenhague en raison de problèmes à la gorge de Thom Yorke, les fans avaient trouvé un moyen original pour combler le vide : un karaoké géant, reprenant les classiques du groupe, a permis de maintenir l’effervescence et la passion autour de la tournée. Finalement, le groupe a pu assurer sa date ce jeudi 18 décembre, marquant le dernier concert de cette tournée européenne très attendue.

Au total, 20 concerts ont été donnés dans 5 villes : Madrid, Bologne, Copenhague, Berlin et Londres, offrant aux fans un parcours musical intense et diversifié. Le show final, à Copenhague, a été particulièrement émouvant, 7 ans après la dernière tournée du groupe. La scène baignait dans une lumière chaude, tandis que les premières notes déclenchaient immédiatement une vague d’émotion chez le public, visiblement impatient de retrouver Thom Yorke et sa bande sur scène.

Les images filmées par les fans montrent un Thom Yorke visiblement ému, remerciant et saluant la foule avec une sincérité qui a touché tous les spectateurs. L’atmosphère était à la fois festive et intimiste, avec des moments de silence respectueux ponctués par des acclamations et des chants spontanés reprenant les titres emblématiques du groupe.

Pour l'instant, aucune nouvelle date n’est prévue, laissant les fans dans l'incertitude quant à l'avenir de Radiohead sur scène. Mais une chose est sûre : cette tournée restera gravée dans les mémoires comme une célébration unique de leur musique, de leur talent et de la connexion profonde qu'ils entretiennent avec leur public depuis des décennies.