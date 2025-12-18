Evanescence : Amy Lee dévoile des infos sur le nouvel album

Les choses s’accélèrent du côté d’Evanescence. Alors que le groupe s’apprête à marquer l’année 2026 avec une tournée mondiale et un retour très attendu sur scène, Amy Lee a récemment levé le voile sur l’avancée du nouvel album, pour le plus grand bonheur des fans de rock et de metal.
Lors d’une interview accordée à Kevin Ryder de KROQ, juste avant la performance d’Evanescence au concert KROQ Almost Acoustic Christmas samedi dernier, le célèbre DJ radio n’a pas hésité à poser la question que tout le monde se pose :
« Quand sortira votre nouvel album ? »
La réponse d’Amy Lee a été aussi simple qu’efficace :
« L’année prochaine. »
Kevin Ryder a alors enchaîné :
« Au printemps ? »
Ce à quoi la chanteuse a répondu avec un sourire :
« Oui, disons ça. »
Une confirmation qui laisse peu de place au doute : le prochain album d’Evanescence devrait voir le jour au printemps 2026. Une période idéale pour accompagner le retour du groupe sur les scènes du monde entier.
Amy Lee a également tenu à rassurer les fans sur l’avancée du projet :
« J’ai encore quelques paroles à écrire, mais ça se passe très bien et je suis vraiment enthousiaste. »
Des mots qui traduisent une artiste inspirée et pleinement investie dans cette nouvelle ère créative.
Ce futur album sera d’ailleurs défendu en live, notamment lors de la date exceptionnelle à l’Accor Arena de Paris, où Evanescence se produira devant un public français toujours fidèle. Entre nouveaux morceaux, ambiance intense et classiques incontournables, le groupe promet une expérience à la hauteur de son statut.
Une chose est sûre : Evanescence est prêt à frapper fort, et 2026 s’annonce déjà comme une année majeure pour le groupe mené par l’inimitable Amy Lee.