Evanescence : Amy Lee dévoile des infos sur le nouvel album

Les choses s’accélèrent du côté d’Evanescence. Alors que le groupe s’apprête à marquer l’année 2026 avec une tournée mondiale et un retour très attendu sur scène, Amy Lee a récemment levé le voile sur l’avancée du nouvel album, pour le plus grand bonheur des fans de rock et de metal.

Lors d’une interview accordée à Kevin Ryder de KROQ, juste avant la performance d’Evanescence au concert KROQ Almost Acoustic Christmas samedi dernier, le célèbre DJ radio n’a pas hésité à poser la question que tout le monde se pose :

« Quand sortira votre nouvel album ? »

La réponse d’Amy Lee a été aussi simple qu’efficace :

« L’année prochaine. »

Kevin Ryder a alors enchaîné :

« Au printemps ? »

Ce à quoi la chanteuse a répondu avec un sourire :

« Oui, disons ça. »

Une confirmation qui laisse peu de place au doute : le prochain album d’Evanescence devrait voir le jour au printemps 2026. Une période idéale pour accompagner le retour du groupe sur les scènes du monde entier.

Amy Lee a également tenu à rassurer les fans sur l’avancée du projet :

« J’ai encore quelques paroles à écrire, mais ça se passe très bien et je suis vraiment enthousiaste. »

Des mots qui traduisent une artiste inspirée et pleinement investie dans cette nouvelle ère créative.

Ce futur album sera d’ailleurs défendu en live, notamment lors de la date exceptionnelle à l’Accor Arena de Paris, où Evanescence se produira devant un public français toujours fidèle. Entre nouveaux morceaux, ambiance intense et classiques incontournables, le groupe promet une expérience à la hauteur de son statut.

Une chose est sûre : Evanescence est prêt à frapper fort, et 2026 s’annonce déjà comme une année majeure pour le groupe mené par l’inimitable Amy Lee.