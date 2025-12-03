Après le report des concerts de Radiohead, 1000 fans se rassemblent pour un karaoké des chansons du groupe

Plutôt que de sombrer dans la frustration, les fans du groupe ont décidé de transformer la mauvaise nouvelle en un moment totalement improbable

Quand Radiohead a annoncé le report de ses concerts à Copenhague, prévu les 1er et 2 décembre 2025, la déception a été immense. Mais plutôt que de sombrer dans la frustration, les fans du groupe ont décidé de transformer la mauvaise nouvelle en un moment totalement improbable et… incroyablement rock.

Tout est parti d’un simple message posté sur Reddit. Face à l’annulation temporaire des shows, un utilisateur a lancé l’idée de "canaliser cette déception dans un karaoké Radiohead". Ni une ni deux, il a réservé un bar du centre-ville de Copenhague, pensant accueillir une petite vingtaine de passionnés. L’événement était initialement prévu pour 25 personnes.

Mais la réalité a dépassé toutes les attentes.

Selon Cory McLeod, l’organisateur improvisé, l’événement a littéralement explosé :

"Nous avons organisé une fête Radiohead dans un bar karaoké de Copenhague et environ 1000 personnes sont venues", a-t-il confirmé au média NME.

"C’était bondé toute la nuit ! C’était la meilleure alternative pour tous ceux qui avaient voyagé si loin pour être là."

Avec près de 1000 fans reprenant en chœur les classiques du groupe de Thom Yorke, cette soirée improvisée est devenue l’un des moments les plus inattendus et chaleureux de cette tournée mouvementée. Une preuve que, même dans les coups durs, la communauté Radiohead sait se rassembler, chanter et vibrer comme personne.