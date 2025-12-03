Aerosmith et Yungblud annoncent une collaboration avec la star de la country Lainey Wilson.

C’est la rencontre explosive que personne n’avait vu venir. Quelques semaines seulement après la sortie de leur EP « One More Time », Aerosmith et Yungblud viennent de dévoiler une nouvelle qui secoue déjà la planète rock : leur participation au futur titre « Wild Woman », aux côtés de la sensation country Lainey Wilson.

Dans un post qui a immédiatement embrasé les réseaux sociaux, Steven Tyler et Joe Perry ont teasé la collaboration avec une phrase devenue virale :

« Une cowgirl adorait tellement cette chanson qu'on a voulu l'inviter ! Devinez qui ? »

La publication, où l’on peut voir le duo iconique poser avec Yungblud, inclut également une image énigmatique d’un chapeau de cowboy… exactement le même style que celui arboré régulièrement par Lainey Wilson. De quoi confirmer sans surprise les soupçons des fans les plus attentifs.

Cette complicité musicale n’arrive pas de nulle part. En février dernier, Lainey Wilson avait rejoint Steven Tyler sur scène lors du concert caritatif Jam for Janie, au Hollywood Palladium. Ensemble, ils avaient livré une version puissante et habitée de « Dream On », laissant présager une alchimie artistique évidente.

Avec Wild Woman, Aerosmith s’offre une incursion dans les territoires de la country moderne, tandis que Yungblud continue d’explorer sa fibre caméléon. Quant à Lainey Wilson, elle s’apprête à déchaîner les chevaux sur un terrain rock où son énergie brute pourrait bien faire merveille.

Une collaboration inattendue, audacieuse et totalement électrique. Le genre d’alliance qui pourrait marquer l’année musicale. Reste à voir si Wild Woman fera l’effet d’une détonation — mais tout porte à croire que oui.