Radiohead est de retour pour une tournée européenne... mais zappe la France !

L'annonce du retour à fait l'effet d'une bombe dans le monde du rock !

Après sept ans d’absence, Radiohead crée la surprise en annonçant une tournée européenne. Le groupe mené par Thom Yorke n’avait plus foulé la scène depuis son concert du 1er août 2018 à Philadelphie. Une éternité pour les fans, qui attendaient avec impatience le retour de l’un des groupes les plus influents du rock alternatif.

Les dates de la tournée

Le quintet anglais retrouvera ses instruments et ses atmosphères planantes dès l’automne, avec une série de concerts exclusifs :

Madrid (Movistar Arena) – 4, 5, 7, 8 novembre

Bologne (Unipol Arena) – 14, 15, 17, 18 novembre

Londres (The O₂ Arena) – 21, 22, 24, 25 novembre

Copenhague (Royal Arena) – 1, 2, 4, 5 décembre

Berlin (Uber Arena) – 8, 9, 11, 12 décembre

Autant dire que l’événement s’annonce déjà colossal pour ceux qui auront la chance d’y assister.

Le message de Philip Selway

Dans une déclaration adressée aux fans aujourd’hui, le batteur Philip Selway a partagé l’état d’esprit du groupe :

« L’année dernière, nous nous sommes retrouvés à répéter, juste pour le plaisir. Après sept ans d’absence, c’était merveilleux de rejouer nos chansons et de renouer avec une identité musicale qui nous habite profondément. Cela nous a aussi donné envie de faire quelques concerts ensemble, alors nous espérons que vous pourrez venir à l’une des prochaines dates. Pour l’instant, ce sera juste ça, mais qui sait où tout cela nous mènera ? »

Un message plein de sincérité, qui traduit à la fois l’émotion du retour et une certaine prudence quant à l’avenir du groupe.

La grande oubliée : la France

Mais derrière l’excitation, une ombre plane : la France est totalement absente de cette tournée. Aucune date à Paris, ni ailleurs dans l’Hexagone, alors que le public français a toujours répondu présent aux concerts du groupe. Sur les réseaux sociaux, la déception est immense, de nombreux fans exprimant leur colère et leur tristesse face à ce boycott inattendu.