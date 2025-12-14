The Who : Quand Keith Moon a plongé une voiture dans une piscine d’hôtel

Un moment de pure folie qui résume à lui seul l’esprit rock’n’roll des années 70.

Il existe des histoires qui défient la logique, la sobriété et même l’imagination la plus débridée. Mais quand il s’agit de Keith Moon, batteur légendaire de The Who, aucune anecdote n’est trop folle pour être vraie. Parmi elles, une domine toutes les autres : la voiture volée jetée dans une piscine d’hôtel.

Un anniversaire qui dégénère

La scène se déroule le 23 août 1967, le soir des 21 ans de Keith Moon (ou 20, selon certaines sources – même sa date de naissance est entourée de chaos). Le groupe séjourne au Holiday Inn de Flint, Michigan, après un concert donné dans la ville.

La fête d’anniversaire commence comme toutes les fêtes de Moon : alcool à flot, pétards dans les couloirs, musiciens surexcités et invités qui regrettent très vite d’être venus.

L’hôtel essaie de garder le contrôle. Impossible.

Moon, alcool, et une Buick mal garée

Légende ou réalité, l’histoire raconte que Moon, entièrement déchaîné et presque nu, tombe nez à nez avec une Buick noire laissée sur le parking de l’hôtel.

Dans un mélange improbable de bravoure alcoolisée et de pur instinct destructeur, il décide de la monter… dans l’hôtel. Littéralement.

Le batteur aurait conduit la voiture jusqu’au bord de la piscine intérieure, avant de finir sa course dans l’eau bleutée, sous les cris des clients médusés.

Moon s’enfuit… complètement à poil

Cerise sur le gâteau : pour échapper à la police, Moon aurait couru à travers le lobby entièrement nu, glissant sur le carrelage, pour aller se réfugier dans sa chambre.

Résultat :

des milliers de dollars de dégâts

The Who bannis à vie de la chaîne Holiday Inn

une anecdote gravée dans la culture rock

Entre mythe et réalité

Comme souvent avec Keith Moon, la frontière entre vérité et exagération est floue. Certains membres de The Who confirment la scène, d’autres disent qu’elle est partiellement embellie.

Mais qu’importe : cette histoire illustre parfaitement l’essence même du personnage.

Keith Moon n’était pas seulement un batteur : c’était un ouragan.