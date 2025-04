Ce jour où : Keith Moon a bloqué une rue entière de New York pour saccager une chambre d'hôtel

Le batteur était connu pour ses excès en tout genre

Keith Moon, ou sa passion pour défoncer des chambres d'hôtel

Il y a des artistes connus pour leur virtuosité avec leur instrument, d'autres davantage mis en lumière pour leur charisme légendaire sur scène, tandis que d'autres s'illustrent par leur don dans la composition ou l'écriture. Mais il y en a d'autres qui entrent dans l'histoire pour leur extraversion et leurs frasques, capables du pire comme du meilleur. C'est le cas de Keith Moon, le génial batteur de "The Who", qui, s'il était sans aucun doute un brillant musicien, était surtout complètement barré : ce n'est d'ailleurs pas pour rien si on l'appelait affectueusement "Moon the Loon", autrement dit Moon le déjanté.

Si on vous a déjà raconté sa petite passion pour la consommation excessive de substances illicites - du genre alcool et drogues en tous genres - le batteur avait aussi une autre passion : saccager ses chambres d'hôtel. Pourquoi ? C'est une excellente question, lui même ne savait pas trop la raison, mais toujours est-il qu'il l'a fait de nombreuses fois, presque comme un automatisme, et notamment le 30 avril 1976, alors que le groupe séjournait à New York.

Ce jour-là, le musicien a eu une folle envie de tout détruire dans sa chambre, et pour ça, il n'a pas fait les choses à moitié : il a payé pas moins de neufs chauffeurs de taxi - comptez 100 dollars par voiture - pour qu'ils bloquent la rue de l'hôtel, et que le batteur puisse saccager la chambre en balançant tout par les fenêtres. Si le geste peut paraître démesuré, le musicien s'est tout de même assuré que les chauffeurs de taxi gèrent la sécurité des piétons qui passaient par là, pendant qu'il s'amusait à tout jeter par la fenêtre.

Lui même était le premier conscient de ses pratiques extrêmes :

"Quand vous avez de l'argent et que vous faites le genre de choses que je fais, les gens rient et disent que vous êtes excentrique, ce qui est une façon polie de dire que vous êtes complètement fou" - Keith Moon

Keith Moon était doté d'un talent fou, mais son comportement, lui, était souvent difficile à cerner...