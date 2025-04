Coup de Théâtre ! Le batteur de The Who n'est pas viré !

Cette fois c'est Pete Townshend qui prend la parole !

On ne comprend plus rien ! Alors que tout portait à croire que Zak Starkey, le batteur emblématique de The Who depuis 1996, avait été évincé du groupe, voilà qu’un incroyable retournement de situation vient de secouer la planète rock.

Le fils de Ringo Starr avait lui-même envoyé un message à ses fans pour les remercier, laissant entendre qu’il quittait définitivement le navire. Mais c’était sans compter sur Pete Townshend, membre fondateur et âme du groupe, qui a pris la parole pour éteindre l’incendie.

“Il y a eu quelques problèmes de communication, personnels et privés de part et d’autre, qui devaient être réglés, et ils ont été résolus de manière satisfaisante. Roger et moi aimerions que Zak resserre son dernier style de batterie évolué pour s’adapter à notre line-up non orchestral et il a accepté sans hésiter.”

Et c’est lors des concerts au Royal Albert Hall le 30 mars que tout aurait basculé. Pete Townshend reconnaît aujourd’hui sa part de responsabilité :

“Je suis responsable d’une partie de la confusion. Les concerts au Royal Albert Hall ont été un peu difficiles pour moi. Je pensais que quatre semaines et demie suffiraient pour me remettre complètement d’une arthroplastie complète du genou. Faux ! Nous n’avons peut-être pas consacré assez de temps aux vérifications du son, ce qui nous a causé des problèmes sur scène […] Roger n’a rien fait d’autre que de tripoter ses écouteurs. Zak a fait quelques erreurs et s’est excusé.”

À la fin de ce communiqué explosif, Pete conclut avec émotion et franchise :

“Nous sommes une famille, cela a explosé très rapidement et a pris trop d’oxygène. C’est terminé. Nous allons maintenant de l’avant avec optimisme et du feu dans le ventre.”

Et pour ceux qui pensaient que Scott Devours, le batteur qui accompagne Roger Daltrey en solo, allait prendre la relève, Pete met les choses au clair :

“Je dois des excuses à Scott pour ne pas avoir écrasé cette rumeur avant qu’elle ne se répande. Cela l’a blessé. Je promets de lui offrir un très long verre et de le serrer dans mes bras.”

The Who ne perd donc pas son batteur, mais rappelle à tous que même dans les légendes du rock, la famille reste au cœur du groove. Affaire classée !