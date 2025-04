The Who : Zak Starkey répond avec émotion sur son éviction du groupe !

Un départ qui pose question pour les fans

C’est un véritable coup dur pour le fils de Ringo Starr. Hier, Virgin Radio annonçait une nouvelle qui a secoué le monde du rock : Zak Starkey, le batteur emblématique de The Who depuis 1996, aurait été évincé du groupe. Si pour l’instant rien n’a été officialisé par les membres du légendaire groupe britannique, un porte-parole a néanmoins confirmé que la décision avait été "collective". Elle ferait suite à des incidents récents survenus au Royal Albert Hall, lors d'une série de concerts où Roger Daltrey l’aurait publiquement critiqué.

D’autres sources évoquent une ambiance tendue en coulisses, affirmant que Zak Starkey ne serait plus le bienvenu au sein du groupe. Face à l’avalanche de spéculations, le principal intéressé a décidé de briser le silence, prenant la parole dans les colonnes du média "Rolling Stone" avant la diffusion d’un communiqué officiel du groupe.

"Je suis très fier des trente années passées avec les Who. Remplacer mon parrain, ‘oncle Keith’ [Moon], a été un immense honneur", déclare-t-il, non sans émotion.

Zak a également évoqué ses problèmes de santé récents qui auraient pu affecter son jeu, notamment un caillot de sang au mollet droit, mais il se veut rassurant :

"C’est maintenant complètement guéri."

Il a aussi tenu à répondre aux critiques formulées par Roger Daltrey sur sa dernière prestation :

"Après avoir joué ces chansons avec le groupe pendant tant de décennies, je suis surpris et attristé que quelqu’un puisse avoir un problème avec ma performance ce soir-là, mais que peut-on faire ?"

Alors, quelle est la suite pour le fils de Ringo Starr ? Zak prévoit de prendre du temps en famille, de publier son autobiographie, et bien sûr, de continuer à faire de la musique. Il poursuit notamment son aventure avec Mantra Of The Cosmos, un projet psychédélique où il partage l’affiche avec un certain Noël Gallagher.

Une page se tourne, mais le rythme ne s’arrête pas pour celui qui, pendant près de trois décennies, a honoré l’héritage de The Who avec puissance et humilité.