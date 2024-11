The Who : Pete Townshend fait une grande annonce !

Une nouvelle qui va faire plaisir aux fans !

The Who de retour ?

Alors qu'ils ont fêté les 60 ans du groupe avec un très beau cadeau pour les fans, ces derniers ne seront pas déçus dans les prochains mois ! En effet, le co-leader de The Who, Pete Townshend, s'est récemment confié au London Standard, laissant entrevoir une possible reformation du groupe avec Roger Daltrey.

"J’ai déjeuné avec Roger il y a deux semaines", a révélé Townshend.

"Nous sommes en bonne forme. Nous nous aimons. Nous sommes tous les deux un peu fatigués, mais nous ferons certainement quelque chose l’année prochaine."

Si le groupe envisage de remonter sur scène, il semble toutefois que ce retour serait davantage orienté vers des tournées plutôt qu'un nouvel album, même si l’idée n’est pas totalement écartée.

"Pour ce qui est de l’album, Roger n’est pas très enthousiaste. Mais j’adorerais faire un autre album et j’essaierai peut-être de l’enquiquiner avec ça. Les dernières grandes tournées que nous avons faites étaient accompagnées d’un orchestre complet, ce qui était glorieux, mais nous avons maintenant envie de faire du bruit, de faire des dégâts et de commettre des erreurs."

Déçu de la reformation d'Oasis

En fin d’interview, le guitariste a aussi partagé son avis sur la reformation récente de Oasis. Bien que nombreux soient les fans à se réjouir de cette réunification, Townshend avoue être un peu déçu.

"J’aime beaucoup leurs albums solo", a-t-il expliqué.

Avec cette déclaration, Pete Townshend et Roger Daltrey laissent entrevoir de belles promesses pour 2025. Une nouvelle tournée du légendaire groupe britannique, avec toute l’énergie de ses débuts, pourrait bien réjouir leurs fidèles fans.