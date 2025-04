The Who : Zak Stark est viré du groupe !

Des tensions entre le batteur et le groupe ont eu lieu durant leur dernier concert

C’est un sacré coup de massue que vient de subir le monde du rock. Alors que The Who est actuellement en tournée, malgré les problèmes de santé récents de Roger Daltrey, une annonce choc vient secouer les fans du mythique groupe britannique. Après près de 60 ans à faire vibrer l’histoire du rock avec des hits inoubliables, Pete Townshend et sa bande sont en pleine tourmente.

En effet, le batteur du groupe, Zak Stark, aurait été viré du jour au lendemain ! Une nouvelle totalement inattendue qui a plongé les fans dans l’incompréhension. Selon le média The Mirror, une source proche parle d’une "décision collective", tout en saluant "le parcours de Zak en lui souhaitant le meilleur pour la suite."

Mais les choses semblent désormais plus claires. Le 30 mars dernier, lors d’un concert au Royal Albert Hall, un accrochage a eu lieu en plein show. Roger Daltrey, le chanteur et leader du groupe, aurait publiquement reproché à Zak Stark "d’en faire trop" derrière ses fûts. Il aurait même lancé devant le public :

"Tout ce que j’entends, c’est boom boom boom. Je ne peux pas chanter là-dessus."

Un moment humiliant qui semble avoir scellé le sort du fils de Ringo Starr, présent dans le groupe depuis 1996. Une fin d’histoire brutale pour celui qui avait déjà laissé planer le doute sur la situation en publiant, le 13 avril, un post ironique où il annonçait ne plus être "le bienvenu" au sein de The Who.

À ce jour, aucun remplaçant n’a encore été annoncé. L’avenir du groupe reste flou, et les fans retiennent leur souffle. Une page se tourne dans l’histoire de The Who, et elle ne s’est pas refermée en douceur.