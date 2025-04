The Who : les problèmes de santé de Roger Daltrey inquiète les fans !

Les concerts du groupe bientôt annulés ?

Assistera-t-on à la fin de The Who ? Alors que les bonnes nouvelles allaient de bon train avec une annonce d'un retour avec Roger Daltrey et Pete Townshend, les deux membres ayant discuté ensemble lors d'un déjeuner, le groupe qui célèbre ses 60 ans de carrière avec un cadeau exceptionnel à ses fans voit peut-être ses plans se reporter, voire s'annuler.

En effet, malgré la bonne forme de Pete Townshend, le chanteur du groupe Roger Daltrey souffre de plusieurs pépins physiques à 81 ans. Déjà, il y a quelques années, il avait annoncé avoir des problèmes de surdité ! Mais s'il est déjà sourd, il semblerait que son état de santé se dégrade encore. Le 30 mars, lors d'un concert au Royal Albert Hall de Londres, organisé au profit du Teenage Cancer Trust, le chanteur a fait une déclaration qui en dit long sur son état :

"Le bonheur de vieillir, c'est de devenir sourd. J'ai aussi maintenant la joie de devenir aveugle. Heureusement que j'ai encore ma voix parce que sinon je me serais transformé en Tommy."

Un clin d'œil à Tommy, le héros de l'album culte de 1969, qui raconte l'histoire d'un soldat de l'armée devenu sourd, aveugle et muet.

Mais alors, pourra-t-il assurer les concerts prévus, notamment les deux concerts géants en Italie ? Seul l'avenir nous le dira, mais du repos lui ferait sans doute le plus grand bien.