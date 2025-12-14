Les riffs et solos de Slash qui ont marqué des générations de guitaristes

Slash a façonné l’histoire du rock avec des riffs et des solos qui résonnent encore aujourd’hui chez tous les passionnés de guitare.

1. Sweet Child O Mine

Ce riff est probablement le plus célèbre de Slash. Il commence par une montée mélodique presque lumineuse qui donne immédiatement le ton du morceau. Sa construction repose sur un motif répété qui paraît simple mais demande une précision impeccable. Pour beaucoup de guitaristes, c’est l’un de ces riffs qui donnent envie de jouer pendant des heures juste pour retrouver cette sensation unique.

2. Welcome to the Jungle

Ce riff possède une énergie brute qui embarque immédiatement. Il mélange agressivité, tension et un sens du rythme presque sauvage. En l’écoutant, on comprend pourquoi ce titre est devenu un hymne incontournable pour les amateurs de rock. Slash y montre une maîtrise incroyable pour créer une ambiance avant même que la voix n’entre.

3. November Rain

Ce solo est l’un des plus emblématiques de Slash. Il ne cherche pas à impressionner par la vitesse mais par l’émotion. Les phrases s’enchaînent comme une histoire racontée note après note. Chaque montée et chaque vibrato semblent parfaitement placés pour toucher juste. Beaucoup considèrent ce solo comme un modèle de musicalité.

4. Estranged

Ce solo est une démonstration de contrôle, de nuances et de respiration musicale. Il offre un voyage presque cinématographique où chaque partie semble dialoguer avec la suivante. C’est l’un des solos qui montrent à quel point Slash sait transformer la guitare en voix humaine.

5. Paradise City

Le riff de Paradise City est simple en apparence mais terriblement efficace. Il mélange une rythmique entraînante avec une énergie positive qui donne envie de monter le volume. Ce morceau reste un classique que beaucoup de guitaristes apprennent pour retrouver cette sensation d’euphorie propre au jeu de Slash.

Ophélie Ruffini