Les riffs et solos de Slash qui ont marqué des générations de guitaristes

1. Sweet Child O Mine
Ce riff est probablement le plus célèbre de Slash. Il commence par une montée mélodique presque lumineuse qui donne immédiatement le ton du morceau. Sa construction repose sur un motif répété qui paraît simple mais demande une précision impeccable. Pour beaucoup de guitaristes, c’est l’un de ces riffs qui donnent envie de jouer pendant des heures juste pour retrouver cette sensation unique.
2. Welcome to the Jungle
Ce riff possède une énergie brute qui embarque immédiatement. Il mélange agressivité, tension et un sens du rythme presque sauvage. En l’écoutant, on comprend pourquoi ce titre est devenu un hymne incontournable pour les amateurs de rock. Slash y montre une maîtrise incroyable pour créer une ambiance avant même que la voix n’entre.
3. November Rain
Ce solo est l’un des plus emblématiques de Slash. Il ne cherche pas à impressionner par la vitesse mais par l’émotion. Les phrases s’enchaînent comme une histoire racontée note après note. Chaque montée et chaque vibrato semblent parfaitement placés pour toucher juste. Beaucoup considèrent ce solo comme un modèle de musicalité.
4. Estranged
Ce solo est une démonstration de contrôle, de nuances et de respiration musicale. Il offre un voyage presque cinématographique où chaque partie semble dialoguer avec la suivante. C’est l’un des solos qui montrent à quel point Slash sait transformer la guitare en voix humaine.
5. Paradise City
Le riff de Paradise City est simple en apparence mais terriblement efficace. Il mélange une rythmique entraînante avec une énergie positive qui donne envie de monter le volume. Ce morceau reste un classique que beaucoup de guitaristes apprennent pour retrouver cette sensation d’euphorie propre au jeu de Slash.
Ophélie Ruffini