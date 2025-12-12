Guns N' Roses : des grosses surprises sont prévues pour la tournée mondiale !

Le groupe d’Axl Rose et Slash a dévoilé les artistes qui ouvriront leurs concerts en Amérique du Nord… et la surprise est de taille : une affiche mêlant rock, hip-hop, metal et même punk californien.

Les Guns N' Roses préparent un retour tonitruant sur les routes, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tournée 2026 s’annonce explosive. Le groupe d’Axl Rose et Slash a dévoilé les artistes qui ouvriront leurs concerts en Amérique du Nord… et la surprise est de taille : une affiche mêlant rock, hip-hop, metal et même punk californien.

Une tournée 2026 sous le signe de la diversité

Pour lancer les hostilités, ce sont les légendaires Public Enemy qui accompagneront les Guns N' Roses sur les huit premières dates, du 23 juillet à Raleigh jusqu’au 16 août à Saint-Louis. Une alliance totalement inattendue entre deux monuments : l’un du rock américain, l’autre du hip-hop militant. Une collaboration qui risque de marquer les esprits.

Les Black Crowes, fraîchement réunis après des années de tensions, monteront eux aussi sur scène pour quatre concerts, entre le 22 août à Las Vegas et le 2 septembre à San Diego. Un retour qui tombe à pic pour un été 2026 placé sous le signe du riff.

Un casting riche et surprenant

Les surprises continuent avec Pierce the Veil, qui viendront représenter la scène post-hardcore pour deux dates au Texas, le 9 septembre à Arlington et le 16 septembre à San Antonio.

De leur côté, The Barbarians of California feront vibrer le public du Missouri les 19 août à Kansas City et 12 septembre à Ridgedale.

Et ce n’est pas tout : l’iconique Ice Cube participera lui aussi à cette tournée hors normes, même si ce sera pour une seule date, le 5 septembre au Rose Bowl de Pasadena. Une apparition unique qui devrait attirer autant de fans de rap que de rock.

Et pour la clôture ? Mystère total

Pour l’heure, aucun nom n’a encore été annoncé pour le concert final prévu le 19 septembre à Atlanta. De quoi alimenter les spéculations et faire monter la pression : un invité surprise ? Une collaboration inattendue ?

Les Guns N' Roses n’ont clairement pas dit leur dernier mot.