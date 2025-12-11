C'est à l'occasion des 40 ans du groupe !

Les légendes du metal MEGADETH s’apprêtent à embraser les salles obscures avec MEGADETH : BEHIND THE MASK, un événement cinématographique mondial qui sortira sur grand écran en 2026. Le film accompagnera la sortie de leur tout nouvel album studio le 23 janvier, pour une expérience immersive réservée aux fans du monde entier.

La projection aura lieu dans plus de 1 000 cinémas répartis dans 35 pays, et les billets seront disponibles à partir date à laquelle la bande-annonce officielle sera également révélée. Pour les fans français rendez-vous le 22 et 24 janvier dans tous les Kinépolis de France !

Dans MEGADETH : BEHIND THE MASK, Dave Mustaine plonge le public au cœur de 40 ans d’histoire, d’évolutions, d’inspirations et de tempêtes créatives. Le film dévoile :

des anecdotes inédites ,

des confidences personnelles ,

des réflexions artistiques ,

et une écoute intégrale en avant-première mondiale du nouvel album éponyme.

Mustaine y propose également une interview rétrospective ainsi qu’une analyse titre par titre, offrant un décryptage unique de ce nouvel opus. Une soirée d’écoute exceptionnelle pour un groupe qui n’a jamais cessé de repousser les limites du genre.

« Cet événement d'écoute va être incroyable », déclare Dave Mustaine.

« Je suis profondément reconnaissant… Alors, que la projection commence… et sortez le pop-corn ! »

Pour préparer l’arrivée du film et de l’album, MEGADETH — Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo et Dirk Verbeuren — a déjà révélé deux morceaux explosifs :

« I Don't Care » ,

« Tipping Point », le premier single.

Le groupe a également annoncé un titre bonus exclusif : une nouvelle version de « Ride The Lightning », co-écrite à l’époque avec James Hetfield, Cliff Burton et Lars Ulrich. L’album sortira via le label Tradecraft de Mustaine en partenariat avec BLKIIBLK, et il est déjà disponible en précommande.