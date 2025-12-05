Le légendaire groupe de metal Megadeth fête ses 40 ans avec un événement unique : un film projeté dans plus de 1 000 cinémas avant la sortie de son dernier album studio.

Intitulé "Megadeth: Behind The Mask", le film retrace quatre décennies de carrière du groupe mené par Dave Mustaine. À travers un long entretien et des anecdotes inédites, les spectateurs découvriront l’évolution de Megadeth, de ses débuts à ses succès emblématiques. Le film offrira également la première mondiale de l’ultime album du groupe, qui sera diffusé en intégralité avant sa sortie officielle le 23 janvier 2026, promettant une expérience inédite pour les fans de metal.

Les billets pour l’événement seront disponibles à partir du 11 décembre à 15h00, accompagnés de la sortie de la bande-annonce officielle. En parallèle, Megadeth continue de préparer sa tournée d’adieu "This Was Our Life", qui passera par la France pour le festival Hellfest, la Belgique et la Suisse à l’été 2026. Deux premiers extraits de l’album, "Tipping Point" et "I Don’t Care", ont déjà été révélés, chacun accompagné d’un clip, tandis qu’une version revisitée du morceau "Ride The Lightning" viendra compléter l’ultime opus.

Avec ce film et cet album, Megadeth prépare une sortie en grande pompe, fidèle à son héritage dans l’histoire du metal. Pour Dave Mustaine, ce sera un moment à ne pas manquer : "Cet événement d’écoute va être incroyable. J’ai hâte de le partager avec des milliers de fans dans le monde entier." Entre souvenirs, musique et performances inédites, "Megadeth: Behind The Mask" s’annonce comme la célébration ultime de quarante années de carrière d’un des groupes les plus influents de la scène metal.