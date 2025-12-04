Steve Cropper s’est éteint à l’âge de 84 ans

Il laisse derrière lui un héritage immense et une influence incomparable.

Le monde de la musique est en deuil : Steve Cropper, figure incontournable de la soul et du rhythm and blues, s’est éteint à l’âge de 84 ans, laissant derrière lui un héritage immense et une influence incomparable.

Un architecte du son soul

Plus qu’un simple musicien, Steve Cropper était un guitariste, auteur-compositeur et producteur dont le jeu précis et minimaliste a façonné le son de la soul de Memphis. Son style, fait de riffs secs et parfaitement placés, lui a permis de devenir l’un des guitaristes les plus respectés de sa génération.

Ses influences allaient de Chuck Berry à Chet Atkins, en passant par le blues et le R&B, qui ont nourri son approche unique de la guitare.

Un pilier de Stax et une carrière légendaire

Au début des années 1960, Cropper rejoint le label Stax Records avec son premier groupe, The Mar-Keys. Rapidement, il devient l’un des membres essentiels de la formation mythique Booker T. & the M.G.’s, groupe maison de Stax et véritable machine à hits.

Avec eux, il signe des classiques absolus, dont le légendaire Green Onions (1962), devenu un pilier incontournable du groove soul.

Steve Cropper n’était pas seulement guitariste : il était aussi co-auteur, arrangeur et producteur sur une quantité impressionnante de titres devenus des standards. On lui doit notamment :

(Sittin' On) The Dock of the Bay , co-écrit avec Otis Redding

In the Midnight Hour , écrit avec Wilson Pickett

Des morceaux emblématiques pour des artistes comme Eddie Floyd ou Sam & Dave

Entre 1961 et 1970, il a travaillé sur une grande partie du catalogue Stax, contribuant à en définir le son chaleureux et profondément humain.

Une carrière sans pause

Après Stax, Steve Cropper poursuit une carrière prolifique. Il rejoint la formation des The Blues Brothers, joue dans les films cultes, tourne dans le monde entier et collabore avec de nombreux artistes, continuant d’enrichir la musique américaine de son jeu inimitable.

Son talent a été reconnu par les plus grandes institutions :

Rock and Roll Hall of Fame (1992)

Songwriters Hall of Fame (2005)

Grammy Lifetime Achievement Award (2007)

Il fut aussi régulièrement cité parmi les plus grands guitaristes de tous les temps, sa sobriété et son efficacité devenant une marque de fabrique.

Un héritage éternel

Avec la disparition de Steve Cropper, c’est une partie de l’âme de la soul qui s’en va. Mais sa musique, ses riffs et ses arrangements continueront de vivre à travers les générations.

Son travail a influencé des milliers de guitaristes et a contribué à bâtir les fondations du rock, du R&B, du funk et de la soul moderne.