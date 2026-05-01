La demeure historique de Steve Vai à Encino est à vendre pour 11,8 millions de dollars !

Le guitariste légendaire a mis en vente sa résidence californienne, qui comprend un studio de musique privé, une salle de sport et plus de 930 mètres carrés de surface habitable.

Figure incontournable de la six-cordes, Steve Vai tourne une nouvelle page de sa vie. Le guitariste légendaire, connu pour ses collaborations avec Frank Zappa, David Lee Roth et Whitesnake, met en vente sa somptueuse propriété d’Encino, en Californie, pour la coquette somme de 11,8 millions de dollars.

L’information, relayée par Robb Report, révèle que cette résidence emblématique avait été acquise par l’artiste il y a près de trente ans pour 1,2 million de dollars. Une plus-value impressionnante qui témoigne autant de l’évolution du marché immobilier californien que du prestige attaché au nom du musicien. Aujourd’hui âgé de 65 ans, le rockeur a récemment quitté les lieux avec son épouse Pia pour s’installer du côté de Rancho Santa Fe début 2025.

Située dans le mythique quartier de Music Row à Encino, cette villa n’est pas une demeure ordinaire. Construite à l’origine comme une résidence mid-century, elle a été largement transformée pour atteindre plus de 10 000 pieds carrés (environ 930 m²). Un espace pensé pour allier confort, créativité et art de vivre :

5 chambres avec salle de bain privée

Plafonds de 2,74 mètres de haut

Sol de terrasse d’origine , coulé sur place, visible dès l’entrée et dans les patios

, coulé sur place, visible dès l’entrée et dans les patios Planchers en bois d’acacia dans toute la maison

dans toute la maison Finitions de haute qualité

Mais ce qui fait véritablement la singularité de cette propriété, c’est son extension de 3 000 pieds carrés supplémentaires (environ 280 m²), comprenant un studio de musique professionnel, une maison d’hôtes avec piscine et une salle de sport. Un véritable sanctuaire dédié à la création, à l’image de la carrière de son propriétaire.

Car derrière ces murs, ce n’est pas seulement une maison qui est mise en vente, mais un morceau d’histoire du rock. Steve Vai, guitariste, compositeur et producteur de renommée mondiale, a façonné ici une partie de son œuvre, lui qui est également lauréat de trois Grammy Awards.

Plus qu’une simple transaction immobilière, cette vente marque la fin d’une époque. Une résidence de rock star, témoin d’une carrière exceptionnelle, s’apprête à changer de mains. Reste à savoir quel passionné de musique ou collectionneur aura le privilège de reprendre le flambeau dans ce lieu chargé de vibrations et de légende.