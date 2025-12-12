Tom Morello revient sur l’histoire inattendue de sa guitare emblématique : “La pire guitare que j'ai eue en main”

Le guitariste de Rage Against The Machine l’a rappelé dans un entretien pour Guitar World : à l’origine, sa guitare iconique était… un désastre total.

Quand on évoque Tom Morello, on pense immédiatement à son jeu explosif, son sens de l’innovation et, bien sûr, à sa guitare mythique : l’Arm The Homeless. Mais derrière cet instrument devenu légendaire, l’histoire est bien loin d’être glamour. Le guitariste de Rage Against The Machine l’a rappelé dans un entretien pour Guitar World : à l’origine, sa guitare iconique était… un désastre total.

Une création bricolée qui tourne au fiasco

Retour en 1986. Morello décide de se faire fabriquer une guitare sur mesure. Problème : il n’avait absolument aucune idée de ce qu’il faisait.

« Je choisissais les pièces au pif total. Honnêtement, c’est un miracle qu’elle ait pu produire un son », raconte-t-il. Malgré des composants présentés comme “haut de gamme”, le résultat tombe comme un couperet : “C’était la pire guitare que j’aie jamais eue en main.”

Et pour couronner le tout, il avait investi toutes ses économies dans ce projet. Autant dire que la déception fut immense.

Des années de modifications… pour rien

Plutôt que d’abandonner, Tom Morello s’accroche. Il change tout :

micros

manches

vibratos

câblage, électronique, réglages…

Tout, sauf le corps de la guitare. Pendant des années, il la démonte, la remonte, la tortille dans tous les sens dans l’espoir d’en tirer quelque chose.

« Je passais des heures à essayer de la dompter. Et chaque fois, c’était un échec », se souvient-il.

Jusqu’au jour où, lassé de lutter contre l’instrument, il décide d’arrêter. C’est là que tout bascule :

« Je me suis dit : C’est ma guitare. Arrête de râler et fais de la musique. »

Un accident qui crée un style

En acceptant les défauts de l’Arm The Homeless, Morello découvre finalement ce qui fera de lui un guitar hero complètement unique.

« Si j’avais mis la main sur l’instrument parfait, je me serais probablement fondu dans la masse des groupes de metal des années 80. Rien d’original. Rien de moi. »

C’est donc grâce à cette guitare “ratée” qu’il forge son jeu atypique, mélange de riffs tranchants, d’effets improbables et de techniques inspirées du hip-hop autant que du rock.

Une icône, puis une réplique signée Fender

Plus de trois décennies plus tard, l’Arm The Homeless est devenue indissociable de sa légende. À tel point que Fender a lancé en 2025 une réplique officielle, reproduite jusque dans les moindres détails :

interrupteurs renforcés

configuration électronique farfelue

et bien sûr, les célèbres hippopotames dessinés à la main sur le corps.

Morello a même utilisé cette réplique en tournée la même année… sans que personne ne s’en rende compte.

Et comme l’inscription “Arm The Homeless” ne pouvait rester un simple slogan, le musicien a insisté : une partie des bénéfices est reversée à des associations aidant directement les sans-abri.

« Si tu écris ça sur une guitare, il faut que ça serve réellement », affirme-t-il.