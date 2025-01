Rage Against The Machine enfermés dans leur loge par les services secrets

Rage Against The Machine sur scène à Vegoose en octobre 2007.

Tom Morello est revenu sur cette anecdote surréaliste, qui est arrivée au groupe en 1996.

Rage Against The Machine font partie des groupe de rock/metal qui sont assez remuant, et qui n'hésitent pas à prendre des positions fermes et tranchées sur des sujets politiques. On l'a d'ailleurs vu pendant les récentes élections américaines, lorsque Tom Morello a dû rappeler à des milliers de fans sur les réseaux les valeurs défendues par le groupe, fermement anticapitaliste et contre la guerre. Des prises de positions politiques qui ont eu un véritable impact sur leur pratique de la musique, comme la fois où ils ont été bloqués dans leur loge par les services secrets.

Une histoire qui remonte à l'année 1996, comme l'a récemment raconté Tom Morello dans un documentaire qui vient de sortir, "Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL music". Un documentaire qui revient sur tous les moments musicaux forts qui ont eu lieu pendant la célèbre émission Saturday Night Live. En 1996, après avoir interprété "Bulls on Parade" en live sur le plateau, Rage Against The Machine s'est retrouvé bloqué dans sa loge par le Secret Service américain. Ils avaient suspendu des drapeaux américains à l'envers sur leurs amplis, la production n'a pas apprécié, ils ont dû retirer les drapeaux et leur passage sur scène a été raccourci.

Je pense qu’il est très important d’intégrer ses convictions dans son travail, quel qu’il soit, qu’il s’agisse de réaliser un film, de tenir une caméra ou de jouer de la guitare dans un groupe de rock’n’roll. Et pour un groupe comme nous, le SNL était l’occasion parfaite de le faire. Participer à SNL était quelque chose d’important. Cela faisait partie de l’ADN de la culture américaine et du divertissement. Timmy, le bassiste, déteste ce genre de choses. Il a donc pris un des drapeaux américains, l’a déchiré et l’a noué en boule. […] Et il est entré dans la loge de Steve Forbes (le présentateur), de l’autre côté de la rue, pour l’attaquer. […] Steve Forbes n’était pas dans sa loge, mais sa famille y était. Timmy lance donc le drapeau américain sur les tantes, les cousins, les épouses et les enfants. Heureusement, ça restait une boule de tissu. Alors elle est retombée, sans blesser personne. Le couloir s’est rempli d'agents des services secrets. Nous étions enfermés dans nos loges. Ils protégeaient Steve Forbes et sa famille. Nous avons été escortés et mis sur le trottoir. Vous remarquerez d’ailleurs que Rage ne figure pas dans les remerciements de cette émission. Mais je suis quand même allé à l’after party !

Une anecdote qui doit bien faire rire les membres du groupe encore aujourd'hui.