Rage Against The Machine : ce titre culte franchit la barre du milliard d'écoutes

Un morceau culte de Rage Against the Machine fait partie des titres les plus écoutés sur Spotify.

Parmi les groupes qui auront marqué les 30 dernières années du rock, Rage Against The Machine font partie de ceux qui auront véritablement su s'imposer au niveau mondial, avec une réussite qui a largement fait le tour du globe. Leur mélange de rap et de metal a su conquérir le cœur des "teenagers" du monde entier, qui ont grandi avec eux, dès les premiers albums du groupe. Un succès qui est si énorme qu'encore aujourd'hui, certains de leurs morceaux, devenus cultes, ont dépassé le milliard de streams sur Spotify. C'est notamment le cas de "Killing in the Name".

Toujours aussi actuel

C'est Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine, qui a annoncé la bonne nouvelle via son compte Twitter : "Killing In The Name", titre phare du groupe présent sur leur tout premier album sorti en 1992, a atteint le milliard de streams sur Spotify au cours de la semaine dernière. Le morceau rentre donc dans le club très fermé des titres "milliardaires en streams", qui ne sont pas si nombreux, même s'ils se sont multipliés ces dernières années. Dans son message, l'artiste remercie évidemment tous ceux qui ont écouté le morceau, même sans l'avoir forcément compris, en affirmant que "la musique rebelle et l'ironie se portent bien".

Un morceau dont le message a une portée un peu universelle, puisqu'il s'agit d'un titre écrit en réaction aux violences policières contre Rodney King lors des émeutes de Los Angeles en 1991. Un titre qui est finalement un pamphlet du groupe envoyé contre les dérives autoritaires du gouvernement américain, via son bras armé, celui de la police. Un message assez actuel donc, et si on en juge par les prises de parole de Tom Morello lors de l'élection américaine, on peut dire que l'esprit Rage Against The Machien est toujours aussi vivace.