Tim Commerford (Rage Against The Machine) se confie sur son cancer

Le bassiste est atteint d'un cancer de la prostate.

Un mental d'acier !

Il transforme l’épreuve en force. Tim Commerford, le légendaire bassiste de Rage Against The Machine, a révélé qu’il combat un cancer de la prostate depuis trois ans. Lors d’une interview sur le podcast "The Sound Lab", l’artiste de 56 ans s’est ouvert sur son parcours et sa lutte quotidienne.

Malgré les nouvelles rassurantes, il admet que vivre avec cette maladie reste un défi.

"Le cancer ne disparaît jamais vraiment. Vous devez vivre avec, faire des examens réguliers et apprendre à gérer cette inquiétude permanente," a-t-il confié.

Une période difficile, marquée par des moments d’émotion intense, qu’il a su transformer en source de motivation :

"Je suis fier de ce que je fais en ce moment, à la fois physiquement et artistiquement. J’ai transformé quelque chose de très négatif en une force qui m’a permis de me dépasser."

Avant la réunion de Rage Against The Machine en 2022, Tim a subi une opération pour retirer sa prostate. Bien que cette intervention ait été un succès, il reste prudent et conscient des réalités de sa condition :

"Je suis à zéro en termes de PSA pour l’instant, mais les tests tous les trois mois font partie de ma nouvelle vie."

Au-delà de son combat personnel, Tim Commerford utilise sa voix pour sensibiliser les hommes à l’importance du dépistage précoce. "Le cancer de la prostate est courant, mais il est très traitable s’il est détecté tôt. Les hommes doivent se renseigner sur les options de traitement et leurs effets secondaires pour faire des choix éclairés," a-t-il rappelé, insistant sur l’importance de prendre soin de sa santé.

Mais pas question pour le bassiste de ralentir sur le plan musical. En plus de ses activités avec Rage Against The Machine, il continue de repousser ses limites artistiques avec son autre groupe, 7D7D :

"Je suis en pleine forme pour un homme de 56 ans atteint de cancer, et cela me motive à repousser mes limites artistiques et physiques."

Entre résilience et créativité, Tim Commerford prouve une fois de plus qu’il est un battant, sur scène comme dans la vie. Une source d’inspiration pour ses fans et pour tous ceux qui affrontent la maladie.