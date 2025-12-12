12 décembre 2003 : Mick Jagger est fait chevalier par le prince Charles à Buckingham Palace

Un moment aussi improbable que symbolique, où l’un des plus grands rebelles de la musique britannique se retrouve honoré par l’institution qu’il a longtemps défiée.

Le 12 décembre 2003 marque une date complètement folle dans l’histoire du rock : Mick Jagger, l’icône flamboyante des Rolling Stones, est officiellement fait chevalier par le prince Charles lors d’une cérémonie à Buckingham Palace. Un moment aussi improbable que symbolique, où l’un des plus grands rebelles de la musique britannique se retrouve honoré par l’institution qu’il a longtemps défiée.

À 60 ans, le frontman reçoit ainsi le titre de Sir Michael Philip Jagger, devenant l’un des rares rockeurs anoblis par la monarchie. Une reconnaissance qui couronne plus de quatre décennies de carrière, de provocations scéniques, de tournées colossales et d’hymnes immortels. L’homme derrière “Satisfaction”, “Jumpin’ Jack Flash” et “Gimme Shelter” se retrouve soudain récompensé pour sa contribution “exceptionnelle” à la culture britannique.

Pourtant, la scène n’a pas fait l’unanimité. Certains fans voyaient dans ce geste une récupération institutionnelle du rock, tandis que Keith Richards, fidèle à lui-même, a longtemps jugé que cela allait “à l’encontre de tout ce que représente un rocker”. Mais Jagger, élégant et tout sourire dans son costume impeccable, a assumé ce moment sans renier son esprit libre.

Vingt ans plus tard, cette cérémonie reste l’un des épisodes les plus improbables et emblématiques de la rencontre entre culture populaire et tradition royale. Une image gravée dans l’histoire : celle d’un rockstar indomptable recevant l’épée d’un futur roi, comme pour rappeler que même les légendes peuvent finir par être officiellement adoubées.