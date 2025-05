2 mai 2006 : Ce jour où Keith Richards a été hospitalisé d'urgence à cause d'un cocotier

Encore un coup du célèbre guitariste, connu pour ses singeries et ses excentricités !

Keith Richards, le roi des acrobaties !

Est-ce qu'il y a des moments où, parfois, vous réalisez un action sans trop savoir pourquoi vous le faîtes ? Hé bien c'est typiquement ce qui a du arriver au guitariste légendaire des Rolling Stones, Keith Richards. Car si le musicien était connu pour ses frasques, ses comportements exubérants, et son (petit) penchant pour la consommation excessive de produits illicites - bien que repenti aujourd'hui - il est arrivé à Keith Richards de faire des actions étonnantes, qui auraient pu clairement lui ôter la vie, comme son accident au printemps 2006.

Alors que le guitariste prend des vacances bien méritées sur l'archipel des Fidji, Keith Richards est pris d'une pulsion et décide de grimper sur un cocotier. Pourquoi faire ? Personne ne le sait, mais toujours est-il qu'il l'a fait. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé de la meilleure des manières, puisque le maladroit est tombé de l'arbre, avec une chute de plus de 4m de hauteur. Plus de peur que de mal pour le rockeur, qui s'en tire sans trop de contusions. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Si le musicien a quelques douleurs à la tête auxquelles il ne prêtera pas attention, il sera tout de même ausculté par un médecin sur place.

Verdict ? Une commotion cérébrale, qui nécessite une opération d'urgence. Si le musicien est d'abord pris en charge par un hôpital local, il sera ensuite transféré par avion dans un autre établissement privé, l’Ascot Hospital, à plus de 3000km de là, en Nouvelle-Zélande, et sortira de la clinique le 2 mai 2006. A cause de cet incident, les Rolling Stones ont du décaler quelques dates de leur tournée à venir en Europe. Mais le rockeur a la tête dure, et quelques jours après la grande finale de la coupe du monde 2006 qui opposait la France à l'Italie, le groupe donnera son tout premier show à Milan, le 10 juillet 2006.