Scorpions : Mikkey Dee se confie sur son hospitalisation et avoue avoir frôlé la mort

Si Scorpions s’apprête à célébrer la fin d’année 2025 en grande pompe avec les 60 ans de la compilation From the First Sting et trois dates exceptionnelles en France, l’ambiance était bien différente un an plus tôt. À la fin de l’année 2024, le batteur Mikkey Dee vivait l’un des épisodes les plus sombres de sa carrière… et de sa vie.

Dans le podcast Metal Sticks, le légendaire batteur est revenu avec une franchise bouleversante sur son hospitalisation et la septicémie qui a failli l’emporter. Un véritable choc pour les fans et pour le musicien, pourtant habitué à encaisser les tempêtes.

“Ma vie était en jeu” : Mikkey Dee raconte l’enfer

Hospitalisé pendant cinq semaines et opéré à trois reprises, Mikkey Dee confie avoir mis du temps à réaliser la gravité de la situation :

“Au début, je ne me rendais pas compte de la gravité de la situation, mais j’ai vite compris que ma vie était en jeu. Mon pied avait enflé de façon impressionnante, et mes organes commençaient à flancher.”

L’infection était si violente que le batteur a tout simplement frôlé l’amputation.

“C’était vraiment limite. Mais les médecins en Suède ont fait un boulot incroyable pour éviter ça.”

Une révélation qui montre à quel point la septicémie a pu être destructrice… et qui souligne l’incroyable résistance d’un musicien pourtant habitué aux tournées éreintantes.

Guéri… mais marqué à vie

Aujourd’hui guéri de l’infection, Mikkey Dee n’en sort pas totalement indemne. Les séquelles physiques restent bien présentes et impactent encore ses performances :

“Je peux jouer un set complet, mais à la fin, je dois quitter la scène en boitant. Mon pied me fait toujours un mal de chien.”

Un témoignage poignant qui révèle la détermination du batteur, prêt à continuer à défendre les couleurs de Scorpions malgré la douleur. Une force qui impose le respect.

Un futur tourné vers la scène

Alors que 2025 s’annonce comme une année de célébration pour Scorpions, ces confidences rappellent que derrière les riffs, les lights et le rock’n’roll, se cachent aussi des combats bien réels. Mikkey Dee, lui, semble plus motivé que jamais à retrouver son public.

Et nul doute que lors des dates françaises, chaque coup frappé sur les fûts résonnera comme une victoire sur la maladie.