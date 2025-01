Le batteur de Scorpions Mikkey Dee victime d'un très gros souci de santé

Plus de peur que de mal. L'ancien batteur de Motörhead et actuel batteur des Scorpions Mikkey Dee a communiqué sur ses réseaux sociaux qu'il avait traversé une période compliquée pour sa santé. Mais bonne nouvelle pour ses fans : si le musicien à passé toute la période de fêtes de fin d'année à lutter contre une "grave infection sanguine", il se montre quand même assez rassurant sur son état actuel.

"Tout d'abord, j'aimerais remercier tout le monde pour ces vœux de Noël et de Nouvel An, auxquels je n'ai pas pu répondre. (...) En cette période de vacances, j'ai été hospitalisé pour une infection sanguine très grave (sépticémie). (...) . Heureusement, j'ai reçu de fantastique soins à l'hôpital universitaire Sahlgrenska à Göteborg, ma ville natale. Donc merci mille fois à tous les médecins et infirmières qui m'ont donné les plus excellents soins."- Mikkey Dee