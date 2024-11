Scorpions : Deux concerts exceptionnels en France pour 2025 !

Rendez-vous à Paris ou à Nimes pour voir les 60 ans du groupe !

Scorpions fête ses 60 ans !

C’est officiel ! À l’occasion de leur 60e anniversaire, le groupe légendaire de Hard-Rock Scorpions revient pour une tournée mondiale, avec deux dates exceptionnelles en France. Après six décennies à enflammer les scènes du monde entier avec leurs hits incontournables comme Still Loving You, Rock You Like A Hurricane, et Send Me An Angel, Scorpions compte bien célébrer ce cap mythique avec ses fans français.

Le groupe sera de passage le 24 juin 2025 à l’Accor Arena de Paris, une salle hautement symbolique pour eux, puisqu'ils furent le premier groupe de rock à s’y produire en 1984. Scorpions enchaînera ensuite avec une date au très attendu Festival de Nîmes, le 24 juillet 2025, dans l'ambiance unique des Arènes.

Pour ceux qui veulent s'assurer une place à l'un de ces concerts mémorables, les préventes ont commencé ce mercredi 6 novembre, tandis que la billetterie officielle sera ouverte dès le jeudi 7 novembre 2024. Un événement à ne pas manquer pour fêter comme il se doit ces six décennies de rock intense !