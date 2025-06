Scorpions célèbre ses 60 ans avec la compilation "From The First Sting".

En pleine tournée, les musiciens de "Scorpions" ont annoncé sortir une compilation retraçant leur histoire pour fêter leurs 60 ans de carrière.

L'année 2025 marque un cap pour Scorpions, qui vient de célébrer ses 60 ans sur scène. Après un passage triomphal au Hellfest et un Accor Arena complet à Paris, le groupe allemand continue sa tournée avec une date prévue aux Arènes de Nîmes le 24 juillet. Fidèle à la France depuis les années 80, le groupe y entretient une histoire forte. Un pays conquis, qui les suit fidèlement depuis des décennies, comme le montre l'exceptionnel show à Paris ce mardi.

C’est dans cet élan que le groupe de hard rock annonce "From The First Sting", une compilation anniversaire prévue pour le 26 septembre 2025. Le projet sera disponible en double CD, double vinyle et coffret deluxe, dans lequel on retrouvera les classiques comme "Rock You Like A Hurricane", "Wind Of Change", "No One Like You", mais aussi des nouveautés comme "This Is My Song" (live 1973) et un duo avec Vanessa Mae sur "Still Loving You", enregistré sur Taratata en 1996.

Scorpions, c’est plus de 120 millions d’albums vendus, une longévité exceptionnelle au travers de six décénies différentes. Leur musique a brisé les frontières faisant d'eux des monuments présents au Panthéon du Rock. "From The First Sting" est autant un cadeau pour les fans du groupe, qu'un point d'entrée au rock pour les curieux. À 60 ans de carrière, les Scorpions ne semble pas prêt de vouloir dire stop au monde de la musique !