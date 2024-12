Linkin Park, Scorpions, Korn, Muse : le Hellfest 2025 fait le plein de stars

La programmation du Hellfest 2025 se dévoile petit à petit, et c'est du lourd !

Plus les années passent et plus il devient difficile d'organiser de grands festivals en France, en raison des coupes budgétaires pour tout ce qui touche de près ou de loin au culturel et à la musique. Mais il y a un événement qui, semble-t-il, ne mourra jamais, car il a bien trop de succès : il s'agit évidemment du Hellfest. Un festival dont la renommée a largement dépassé les frontières de l'Hexagone, si bien que les plus grandes stars se pressent chaque année pour venir mettre le feu à Clisson. L'année prochaine, le festival sera évidemment de retour. La programmation se dévoile d'ailleurs petit à petit, et pour 2025, on a du très lourd au programme !

Un casting 5 étoiles pour le Hellfest

La nouvelle vient de tomber au moment où on écrit ces lignes. Les organisateurs ont en effet décidé de dévoiler une bonne partie de la programmation via plusieurs posts sur les réseaux sociaux, et la nouvelle a immédiatement enflammé les internautes. Il faut dire que le casting du Hellfest 2025 s'annonce plutôt sympathique : Linkin Park a notamment été annoncé, pour le dimanche 22 juin 2025, le dernier jour de l'événement.

19 > 22 June 2025#hellfest pic.twitter.com/lBot1iL41a — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) December 9, 2024

Le jeudi 19 juin, les fans présents sur place auront la chance de pouvoir assister à un concert de Korn, ainsi qu'un show du chanteur de Rammstein, Till Lindemann, ou encore le groupe français culte Ultra Vomit. Le vendredi 20, c'est Muse qui viendra mettre le feu à la scène principale, mais aussi, apparemment, les Sex Pistols. Le samedi 21 juin, c'est Scoprions qui sera à l'honneur sur la mainstage 1, et Judas Priest sur la mainstage 2, bref, là encore du très lourd.

Pour le dimanche, le groupe un peu controversé (à cause de leurs déclarations stupides sur le Bataclan) Eagles Of Death Metal sera lui aussi de la partie. On peut dire que les fans de metal et de hard rock sont gâtés. On ne sait pas s'il y a encore des places disponibles, mais même si ce n'est pas le cas, ne perdez pas espoir : un système de revente officiel a été mis en place, vous pouvez donc espérer jusqu'au dernier moment choper le pass qu'il vous faut. Apparemment, des pass une journée seront mis en vente au début de l'année 2025. Ce serait dommage de rater ça, d'autant que le festival pourrait bien changer de lieu prochainement, à cause de contentieux avec les collectivités locales.