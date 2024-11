Le Hellfest part en tournée dans toute la France !

Le plus gros festival de metal lance son Warm-Up tour avec des dates dans toute la France !

Une renommée mondiale

Le Hellfest a réussi à s'imposer, en seulement quelques années, comme un des festivals les plus prisés au monde, notamment par les amateurs de "musiques extrêmes", comme on les surnomme grossièrement. Créé en 2006, l'événement est rapidement devenu incontournable, avec une programmation qui est plus ambitieuse chaque année et une réputation qui n'est plus à faire. Dans toute l'Europe, on se presse pour assister à ce qui est le plus gros festival du pays, et le plus grand festival d'Europe (peut-être juste derrière le Wacken Open Air) dédié au metal . Cette année, comme depuis 2015, le Hellfest a décidé de lancer son Warm-Up tour, avec cette fois encore plus de dates un peu partout en France !

Le Hellfest à côté de chez vous

Pour ceux qui ne suivent pas tous les faits et gestes à propos du festival, le Warm-Up Tour, c'est un concept lancé en 2015 par les organisateurs du Hellfest, conscients qu'une grande partie des fans de metal en France ne pouvaient pas tous prendre leur semaine, et partir à l'autre bout du pays pour écouter du metal et boire des bières pendant 4 jours. Du coup, si vous ne pouvez pas venir au Hellfest, c'est le Hellfest qui viendra à vous ! Une petite partie de la programmation part en effet sur les routes de France afin de faire plaisir aux fans de tout le pays, et en 2025, le Warm-Up Tour proposera pas moins de 16 dates !

Évidemment, l'événement fera un passage par Bordeaux, Nice, Marseille, Paris, Nantes, Toulouse (l'intégralité des dates est disponible dans le post Instagram présent dans cet article), mais aussi d'autres villes beaucoup plus modestes, avec pour but d'exporter la culture "metal" et la bonne ambiance qui règne chaque année au Hellfest un peu partout en France. On imagine que les organisateurs espèrent également convaincre quelques hésitants de prendre des congés pour venir participer à la grande fête, qui aura lieu cette année du 19 au 22 juin 2025 à Clisson.

Plusieurs groupes programmés au festival vont donc faire le tour du pays, comme Novelists, Nervosa, Skindred. Il y aura aussi des animations, avec par exemple un grand concours de air guitare qui promet un sacré moment de rigolade. Qu'on se le dise, on sait faire la fête chez les metalleux !