Suicidal Tendencies a mis le feu sur la scène du Hellfest !

Du 27 au 30 juin, c’était la 17e édition du Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique. Une nouvelle édition où plus de 200 groupes et artistes étaient réunis pour faire vivre "les musiques extrêmes" au public. Entre Metallica, Foo Fighters et The Offspring, Suicidal Tendencies était aussi présent pour une performance explosive.

Le samedi 29 juin, Suicidal Tendencies a enflammé la scène du Hellfest Festival. Plus de 40 ans après la sortie du premier album de la bande de Mike Muir, Dean Pleasent, Tye Trujillo, Ben Weinman et Jay Weinberg, le groupe de métal américain a réalisé un show impressionnant pendant une heure. Une heure où les fans ont pu vibrer avec leurs idoles le temps d’un instant mémorable. Suicidal Tendencies a introduit sa performance avec “You Can’t Bring Me Down", extrait du cinquième album “Lights…Camera…Revolution !” paru en 1990. Un titre phare de la discographie du groupe qui comptabilise plus de 24,5 millions d’écoutes sur Spotify. Les cinq artistes ont alors enchaîné avec "War Inside My Head", "Memories Of Tomorrow" et "I Shot The Devil”.

Une longue performance de onze morceaux où Suicidal Tendencies a aussi interprété "I Saw Your Mommy", “Freedumb”, “Subliminal” et “How Will I Laugh Tomorrow”. Le crew de Mike Muir a ensuite clôturé la prestation par "Pledge Your Allegiance" sorti en 1988 et enfin, "Institutionalized", l’un des morceaux les plus populaires du répertoire du groupe. Une performance inédite à l’occasion du Hellfest, qui est disponible en replay sur la chaîne d’Arte Concert. Les lives de Cock Sparrer, Kanonenfieber, Acid King, High Vis ou encore Wiegedood et Saxon sont eux aussi disponibles en replay.