Scorpions bientôt de retour avec de nouveaux morceaux ?

Le groupe pourrait bientôt retourner en studio pour travailler sur de la nouveauté.

Bientôt 60 ans d'existence pour le mythique groupe Scorpions, qui a définitivement mis l'Allemagne, et en particulier la ville d'Hanovre, sur la carte du hard rock. Avec plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, le nom du groupe est définitivement inscrit dans la légende de cette musique. Alors qu'un biopic est actuellement en préparation autour de l'histoire de ces artistes allemands, il se pourrait bien que d'autres actualités arrivent bientôt pour les fans de Scorpion, et notamment... de nouveaux morceaux !

Klaus Meine, chanteur historique de Scorpions, a récemment donné une interview au média Scorpions Brazil dans laquelle il a parlé d'un hypothétique retour avec de nouveaux morceaux bientôt enregistrés en studio, même si rien n'est certain pour le moment :

Il y a des millions de bonnes raisons d’y retourner, parce que c’est toujours un plaisir d’écrire de nouvelles chansons et de tenter de nouvelles choses. Nous avons une excellente équipe avec nous, et notre co-producteur et ingénieur du son, Hans-Martin Buff, vient de recevoir un Grammy pour son travail avec Peter Gabriel sur les sons 3D.

Par contre, il a confirmé que le retour de Scorpions ne se fera probablement pas sous la forme d'un album complet, ce qui ne serait plus dans l'air du temps selon lui :

Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment le moment de faire des albums. Il pourrait être intéressant d’enregistrer quelques morceaux, mais l’objectif principal reste d’éveiller notre créativité et de nous faire plaisir. On verra comment l’année évolue, car nous avons déjà beaucoup de concerts à assurer avant de penser à 2026.

En attendant ces éventuelles nouveautés, on espère que la santé de Mikkey Dee va un peu mieux, lui qui a récemment été opéré, ce qui a repoussé le début de la résidence de Scorpions à Las Vegas pour célébrer les 60 ans du groupe.