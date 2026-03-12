Jack Osbourne accueille une petite fille... prénommée Ozzy en hommage au Prince des Ténèbres !

La famille Osbourne s’agrandit avec la naissance d’une petite fille, nommée pour honorer la mémoire d’Ozzy Osbourne.

Bonne nouvelle chez les Osbourne. Jack Osbourne et sa femme Aree Gearhart ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Ozzy Matilda ! L’annonce a été faite sur Instagram, où Jack a partagé une vidéo du nouveau-né. Sur l’image, la petite Ozzy est posée près d’une peluche chauve-souris, clin d’œil évident à la légende du heavy metal et à l’un des moments les plus célèbres de la carrière de son grand-père Ozzy Osbourne.

Pour Jack Osbourne, cette naissance représente un véritable rayon de soleil après la disparition d’Ozzy Osbourne en 2025 et une manière de rendre hommage à la mémoire du légendaire Prince des Ténèbres. Il avait d’ailleurs confié que cette grossesse avait apporté un peu d’espoir dans une période difficile. Le couple élève déjà une autre fille, Maple Artemis, née en 2022, tandis que Jack est également père de trois enfants issus de son précédent mariage.

Même après sa disparition, l’héritage d’Ozzy Osbourne reste omniprésent dans la culture rock. De nombreux hommages continuent d’avoir lieu tandis qu’une statue monumentale doit être dévoilée au Hellfest 2026. En parallèle, un biopic consacré à Ozzy et Sharon Osbourne est toujours en préparation, et le retour du mythique festival Ozzfest est envisagé à en 2027. Autant de projets qui montrent que la légende du Prince des Ténèbres continue de s’écrire.