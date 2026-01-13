Jack Osbourne dévoile la réelle somme du dernier concert de Black Sabbath !

Et il n'hésite pas à faire une pique à Tom Morello !

Depuis la mort d’Ozzy Osbourne, véritable séisme pour le monde du rock, la famille Osbourne reste plus que jamais soudée. Sharon, Jack et les leurs continuent de défendre bec et ongles l’héritage du Prince des Ténèbres, quitte à monter au créneau dès qu’une figure publique s’en prend à sa mémoire. (Coucou Roger Waters.)

Cette fois, c’est Jack Osbourne qui a décidé de rétablir la vérité autour d’un sujet qui a largement enflammé la presse : les recettes du dernier concert de Black Sabbath, donné à Birmingham en juillet dernier.

Une désinformation reprise en boucle

À l’origine de la polémique, une déclaration de Tom Morello, directeur musical de l’événement et guitariste de Rage Against The Machine, qui avait évoqué sur Instagram une somme colossale reversée à des associations caritatives. Une information rapidement reprise par des médias majeurs comme Billboard ou The Guardian… avant d’être totalement démontée.

Invité du podcast « Painful Lessons: Punk Rock Sober », Jack Osbourne n’a pas mâché ses mots :

« Le chiffre était complètement bidon », affirme-t-il sans détour.

Il en profite pour pointer du doigt la désinformation médiatique :

« C’est comme ça qu’on sait que les infos sont probablement bidon à 90 %, parce que CNN et le New York Times disaient qu’Ozzy avait récolté une somme astronomique. Et ce n’était pas ça. »

La réalité derrière un concert caritatif

Jack Osbourne rappelle un élément souvent ignoré : même un concert caritatif doit faire face à des coûts énormes. Logistique, production, sécurité, technique…

« Quand tout a été dit et fait, parce que c’était un concert caritatif, il faut quand même payer le concert en lui-même », explique-t-il.

Malgré tout, l’événement reste un succès solidaire majeur. Selon les estimations réelles de Jack Osbourne, chaque organisation bénéficiaire aurait reçu entre 1,5 et 2 millions de livres sterling, soit environ 2,7 millions de dollars chacune.

Un héritage honoré, loin des fantasmes

Au final, les trois associations soutenues — Birmingham Children’s Hospital, Acorn Children’s Hospice et Cure Parkinson’s — se sont partagé environ 9,4 millions de dollars. Une somme certes loin des chiffres délirants annoncés initialement, mais qui reste considérable et surtout honnête.

Plus qu’un simple concert, ce dernier rendez-vous de Black Sabbath aura été un acte de transmission, fidèle à l’esprit d’Ozzy Osbourne : du bruit, du cœur, et zéro bullshit.