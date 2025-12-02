Ozzy Osbourne sera décoré à Birmingham !

Et ça sera pour le 3 décembre, le jour où il aurait fêté ses 77 ans.

Tout le monde se souvient du 22 juillet 2025. Ce jour-là, le monde du rock s’est figé : Ozzy Osbourne, légende absolue du heavy-métal, s’est éteint deux semaines seulement après son ultime concert à Birmingham, comme une dernière révérence avant de s’envoler pour les étoiles. Le Prince des Ténèbres aurait célébré son 77ᵉ anniversaire le 3 décembre. Une date symbolique, choisie par la ville de Birmingham pour honorer l’un de ses enfants les plus emblématiques.

Pour rendre hommage à celui qui a littéralement contribué à inscrire la ville sur la carte du monde, Birmingham remettra à titre posthume à l’icône le Lord Mayor’s Award, l’une des plus hautes distinctions civiles décernées par la cité. Une récompense prestigieuse destinée à célébrer l’homme, l’artiste, et son héritage incomparable.

La cérémonie se déroulera en privé, en présence de plusieurs membres de la famille Osbourne. L’actuel Lord Mayor, Zafar Iqbal MBE, ainsi que son adjoint Ken Wood, remettront cette distinction au nom de toute la ville. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire a salué la mémoire du frontman légendaire de Black Sabbath :

“D’Aston à la scène mondiale, Ozzy a défini le metal et porté Birmingham dans son cœur à chaque étape de sa carrière. Ozzy pour toujours !”

Un hommage fort, à la hauteur d’un artiste qui aura marqué pour toujours l’histoire du rock et l’âme de sa ville natale.