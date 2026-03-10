"Je ne trouve pas ça intéressant" : Jack White critique Taylor Swift !

Dans une nouvelle interview, le leader des "The White Stripes" partage sa vision de l’écriture musicale et explique pourquoi il préfère éviter les chansons trop centrées sur la vie personnelle, contrairement à certains artistes pop comme Taylor Swift.

À l’occasion de la sortie de son livre "Jack White: Collected Lyrics & Selected Writing Volume 1", Jack White a évoqué sa manière de composer. Le musicien explique qu’il n’est pas particulièrement attiré par l’écriture autobiographique, une approche devenue très répandue dans la pop moderne, il cite notamment Taylor Swift, connue pour transformer ses expériences sentimentales en chansons :

"C’est devenu très populaire, à la manière de Taylor Swift, pour les chanteurs pop d’écrire sur toutes leurs ruptures exposées publiquement, ce que je ne trouve pas du tout intéressant. Pour moi, c’est un peu ennuyeux d’écrire sur moi-même."

Selon lui, cette tendance, très médiatisée, ne correspond pas à sa sensibilité artistique. Le guitariste reconnaît qu’il glisse parfois des éléments personnels dans ses textes, mais préfère les transformer en histoires ou en personnages fictifs :

"Si c’est quelque chose de vraiment douloureux, je ne vais pas exposer cette expérience importante et difficile pour qu’un idiot sur Internet la piétine. Donc, j’en mets une certaine part dans ce que je fais, puis je le transforme pour l’intégrer à un autre personnage. Je ne peux vraiment apprendre sur moi-même qu’en me mettant à la place de quelqu’un d’autre."

Utiliser un personnage, éviter de citer directement quelqu’un ou inventer une histoire : autant de procédés que l’artiste privilégie, y compris lorsqu’il aborde des sujets politiques comme le président des États-Unis Donald Trump :

"En ce qui concerne le président, je connais bien le sujet, donc je me sens à l’aise d’en parler. Mais si je devais le faire sous une forme artistique, je ne dirais pas ces choses directement. Je ne citerai pas de noms. J’inventerais un personnage."

En parallèle de ce livre, Jack White multiplie les projets. Le musicien prépare notamment sa première exposition d’art visuel à Londres, intitulée "These Thoughts May Disappear", tout en poursuivant ses explorations artistiques entre musique, écriture et création visuelle.