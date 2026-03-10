Muse est de retour avec un nouveau single et annonce un nouvel album !

Le groupe de Matt Bellamy décide de revenir en force !

Après plusieurs mois de relative discrétion, Muse semble prêt à ouvrir un nouveau chapitre. Le groupe britannique mené par Matt Bellamy a récemment commencé à teaser un nouveau morceau intitulé “Be With You”, laissant entrevoir l’arrivée imminente d’un nouveau single… et potentiellement d’un nouvel album.

Un teaser qui affole les fans

Le 9 mars 2026, le groupe a partagé sur ses réseaux sociaux un court extrait mystérieux du morceau “Be With You”. Ce teaser de quelques secondes, à l’atmosphère dramatique et épique, a rapidement enflammé la communauté de fans. Le média musical NME évoque d’ailleurs un “dramatic taster” du nouveau titre, laissant entendre qu’un single complet pourrait être dévoilé très prochainement.

Dans la plus pure tradition du groupe, Muse a accompagné cette publication de messages cryptiques, invitant les fans à décoder différents indices disséminés sur ses plateformes. Une stratégie marketing désormais bien connue, que le trio avait déjà utilisée pour annoncer plusieurs de ses sorties précédentes.

Un nouveau chapitre après Will of the People

Ce nouveau morceau pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Muse. Le groupe n’a en effet plus publié d’album depuis Will of the People, sorti en 2022 et porté par des titres comme Compliance ou Won't Stand Down.

Depuis, Matt Bellamy et ses partenaires Chris Wolstenholme et Dominic Howard ont confirmé travailler sur de nouvelles compositions, alimentant les rumeurs autour d’un dixième album studio, souvent surnommé “LP10” par les fans.

Un premier morceau, Unravelling, avait déjà été évoqué comme premier extrait potentiel du projet. Le teaser de “Be With You” pourrait ainsi constituer le second single de cette nouvelle ère musicale.

Une sortie imminente ?

Pour l’instant, aucune date officielle de sortie n’a été communiquée pour “Be With You” ni pour le futur album. Mais la publication de cet extrait suggère clairement que l’annonce d’un nouveau disque pourrait être imminente.

Une chose est sûre : Muse semble prêt à reprendre la main sur la scène rock mondiale. Et si l’on en croit l’intensité du teaser dévoilé, le trio britannique pourrait bien préparer l’un des retours les plus attendus du rock en 2026