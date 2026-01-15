Muse annule tous ses concerts du mois de février !

De l'eau dans le gaz pour Matthew Bellamy et sa troupe ?

Un coup de tonnerre vient de frapper la planète rock. Muse, le groupe mené par l’incontournable Matthew Bellamy, a annoncé l’annulation de tous ses concerts prévus au mois de février, laissant des milliers de fans dans l’incompréhension. Une décision brutale, d’autant plus surprenante que le trio britannique sortait tout juste d’une prestation survoltée au Hellfest, où il avait une nouvelle fois prouvé qu’il restait l’un des monstres sacrés du rock mondial.

Une annulation en cascade

C’est via les organisateurs du festival Calabash South Africa 2026 que la nouvelle est tombée. Mardi, ces derniers ont officiellement annoncé l’annulation pure et simple de l’événement, suite au retrait de Muse, tête d’affiche du festival. Prévu en Afrique du Sud, Calabash devait marquer un temps fort de l’année rock 2026. Mais sans Muse, impossible de maintenir l’affiche.

Le groupe britannique devait également se produire aux Émirats arabes unis, en Inde et bien sûr en Afrique du Sud. L’ensemble de ces dates a été annulé, Muse invoquant des « circonstances imprévues » pour justifier cette décision soudaine.

Impossible de trouver un remplaçant

Face à l’ampleur de la situation, les organisateurs du festival n’ont eu d’autre choix que de jeter l’éponge. Dans leur communiqué, ils expliquent avoir tenté de trouver un remplaçant de même envergure, mais sans succès. Une mission quasi impossible tant Muse représente aujourd’hui une valeur sûre du rock international, capable de remplir des stades et de fédérer plusieurs générations de fans.

Résultat : le festival Calabash South Africa 2026 est totalement annulé, une décision lourde de conséquences pour le public comme pour l’organisation.

Muse brise le silence et s’excuse

De son côté, le groupe n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué officiel, Muse a tenu à présenter ses excuses aux fans, conscient de la déception provoquée par cette annonce.

« En raison de circonstances imprévues indépendantes de notre volonté, nous ne serons pas en mesure de donner les concerts prévus. Cette décision a été très difficile à prendre et nous ne l'avons pas prise à la légère. Nous sommes sincèrement désolés pour toutes les personnes qui ont acheté des billets et nous vous remercions de votre compréhension. Les remboursements seront effectués par le point de vente. Nous espérons revenir très bientôt », a déclaré le groupe.

Des mots forts, mais volontairement vagues, qui n’apportent pour l’instant aucun détail sur la nature exacte de ces circonstances imprévues.

Les fans dans l’attente

Si les remboursements sont garantis, l’inquiétude reste palpable. Cette vague d’annulations soulève forcément des questions sur l’état du groupe, sa santé, ou encore l’organisation de sa tournée à venir. Pour l’instant, Muse se veut rassurant en promettant un retour prochain sur scène, sans toutefois donner de dates précises.

Une chose est sûre : après avoir fait trembler le Hellfest, Muse laisse derrière lui un silence assourdissant. Les fans, eux, n’ont plus qu’une chose en tête — espérer que ce contretemps ne soit qu’une parenthèse, et que le groupe reviendra bientôt faire rugir ses guitares là où il excelle le plus : sur scène